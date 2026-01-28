Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсудят введение самозапрета на международные звонки
15:48 28.01.2026
В Госдуме обсудят введение самозапрета на международные звонки
В Госдуме обсудят введение самозапрета на международные звонки - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме обсудят введение самозапрета на международные звонки
В Госдуме готовы обсуждать введение института самозапрета на международные звонки ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, сообщил глава РИА Новости, 28.01.2026
общество, сергей боярский, госдума рф
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме обсудят введение самозапрета на международные звонки

Боярский: в Госдуме обсудят введение самозапрета на международные звонки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Госдуме готовы обсуждать введение института самозапрета на международные звонки ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
"Предложения и возможные корректировки можно вносить только ко второму, сейчас стоит общий запрет на международные вызовы. Я убежден, что это такая дискуссионная развилка, по крайней мере, операторы связи очень просят, чтобы ко второму чтению общий запрет был заменен на институт самозапрета. И мы готовы обсуждать эту развилку. Но я бы настаивал, чтобы стационарная связь, то есть домашние телефоны, были закрыты полным запретом на входящие международные звонки с возможностью его снятия. Потому что на домашние телефоны из-за границы звонят только мошенники", - сказал Боярский на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2026".
В настоящий момент вторым пакетом законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников предлагается ввести запрет на международные звонки без согласия абонента с возможностью его снятия и обязательную маркировку таких вызовов.
Красная Поляна. В казино - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
29 декабря 2025, 11:17
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
