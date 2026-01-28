В Госдуме обсудят введение самозапрета на международные звонки

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Госдуме готовы обсуждать введение института самозапрета на международные звонки ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

В настоящий момент вторым пакетом законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников предлагается ввести запрет на международные звонки без согласия абонента с возможностью его снятия и обязательную маркировку таких вызовов.