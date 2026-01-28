Рейтинг@Mail.ru
Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/gosduma-2070767887.html
Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, заявили в Госдуме
Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.01.2026
Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, заявили в Госдуме
Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, но ее "донастраивают" в ручном режиме, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:20:00+03:00
2026-01-28T14:20:00+03:00
общество
сергей боярский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
https://ria.ru/20260128/ekspert-2070680258.html
https://ria.ru/20260126/moshenniki-2070250139.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_382f2215402abf87703051c05fec2a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей боярский, госдума рф
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ
Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, заявили в Госдуме

Депутат Боярский: маркировка звонков мошенников пока работает некорректно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, но ее "донастраивают" в ручном режиме, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«
"Не могу не сказать о тех мерах, которые, на мой взгляд, заработали некорректно и вряд ли их можно назвать эффективными. Это в первую очередь маркировка вызовов. У вас у всех есть мобильные телефоны. Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно", - сказал Боярский на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2026".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мошенники начали использовать фейковые аккаунты управляющих компаний
Вчера, 04:54
По его словам, то, что гражданам периодически показывается как звонки с предложением "товаров и услуг", никак не спасает от потенциального звонка мошенника, так как "слишком широкими мазками" маркируются подобные вызовы.
«
"Проблемы также были с массовыми вызовами, вы знаете, они были. Многие участники рынка восприняли их, вежливо говоря, без энтузиазма. Это в первую очередь колл-центры, социологи, даже те же банки, которые не могли информацию у должника, ...коллекторские агентства. Но мы там в ручном режиме все это донастраиваем. Уверен, что мы с этим вызовом справимся", - добавил глава думского комитета.
С 1 сентября 2025 года бизнес-звонки должны маркироваться: российские операторы связи, с сети которых звонят организации и ИП, обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Так, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В МВД предупредили о мошенниках, создающих поддельные рабочие чаты
26 января, 08:26
 
ОбществоСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала