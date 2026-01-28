Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, заявили в Госдуме

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, но ее "донастраивают" в ручном режиме, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«
"Не могу не сказать о тех мерах, которые, на мой взгляд, заработали некорректно и вряд ли их можно назвать эффективными. Это в первую очередь маркировка вызовов. У вас у всех есть мобильные телефоны. Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно", - сказал Боярский на Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2026".
По его словам, то, что гражданам периодически показывается как звонки с предложением "товаров и услуг", никак не спасает от потенциального звонка мошенника, так как "слишком широкими мазками" маркируются подобные вызовы.
«
"Проблемы также были с массовыми вызовами, вы знаете, они были. Многие участники рынка восприняли их, вежливо говоря, без энтузиазма. Это в первую очередь колл-центры, социологи, даже те же банки, которые не могли информацию у должника, ...коллекторские агентства. Но мы там в ручном режиме все это донастраиваем. Уверен, что мы с этим вызовом справимся", - добавил глава думского комитета.
С 1 сентября 2025 года бизнес-звонки должны маркироваться: российские операторы связи, с сети которых звонят организации и ИП, обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Так, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.