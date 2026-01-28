В ГД предложили покрыть расходы по иску к посадившему самолет в поле пилоту

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что направил обращение в Росавицию с предложением взять государству на себя расходы в случае удовлетворении судом иска о взыскании средств в размере 119 миллионов рублей с пилота Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, а также вернуть его к летной работе.

"Обратился в Росавиацию : предлагаю в случае удовлетворения судом иска о взыскании с Белова этой огромной суммы, государство должно взять на себя эти расходы. Также необходимо немедленно вернуть Сергея Белова к лётной работе. Длящиеся судебные тяжбы не имеют никакого отношения к его профессиональному мастерству", - сказал Чернышов

По словам депутата, необходимо провести его внеочередную аттестацию, независимо подтвердить уровень лётной подготовки - и он снова будет в небе.

"Уверен, любая авиакомпания посчитает за честь принять такого специалиста на работу", - отметил он.

Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.

В среду в пресс-службе "Уральских авиалиний" агентству уточнили, что у перевозчика нет финансовых претензий к Белову, и иски имущественного характера к нему не предъявлялись.