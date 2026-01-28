Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили покрыть расходы по иску к посадившему самолет в поле пилоту
28.01.2026
В ГД предложили покрыть расходы по иску к посадившему самолет в поле пилоту
В ГД предложили покрыть расходы по иску к посадившему самолет в поле пилоту
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что направил обращение в Росавицию с предложением взять государству на себя расходы в случае...
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что направил обращение в Росавицию с предложением взять государству на себя расходы в случае удовлетворении судом иска о взыскании средств в размере 119 миллионов рублей с пилота Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, а также вернуть его к летной работе.
"Обратился в Росавиацию: предлагаю в случае удовлетворения судом иска о взыскании с Белова этой огромной суммы, государство должно взять на себя эти расходы. Также необходимо немедленно вернуть Сергея Белова к лётной работе. Длящиеся судебные тяжбы не имеют никакого отношения к его профессиональному мастерству", - сказал Чернышов.
"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту
Вчера, 12:02
По словам депутата, необходимо провести его внеочередную аттестацию, независимо подтвердить уровень лётной подготовки - и он снова будет в небе.
"Уверен, любая авиакомпания посчитает за честь принять такого специалиста на работу", - отметил он.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Пилот, посадивший самолет в поле, опроверг информацию о работе курьером
Вчера, 11:45
Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.
В среду в пресс-службе "Уральских авиалиний" агентству уточнили, что у перевозчика нет финансовых претензий к Белову, и иски имущественного характера к нему не предъявлялись.
Сам Белов 15 апреля 2024 года уволился из авиакомпании по собственному желанию после окончания расследования и выхода отчета, отмечал перевозчик.
Суд утвердил возврат в прокуратуру дела пилота, посадившего самолет в поле
20 января, 14:51
 
Омск, Сочи, Убинский район, Сергей Белов, Борис Чернышов (депутат), Уральские авиалинии, Госдума РФ, ЛДПР
 
 
