В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели многодетным родителям - РИА Новости, 28.01.2026
11:23 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/gosduma-2070719657.html
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели многодетным родителям
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели многодетным родителям - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели многодетным родителям
Законопроект, которым предлагается сократить до 30 часов рабочую неделю одному из родителей, имеющих трех и более детей, внесен в Госдуму, документ доступен в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:23:00+03:00
2026-01-28T11:23:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
елена афанасьева
госдума рф
лдпр
россия
Новости
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели многодетным родителям

В ГД внесли проект сокращения рабочей недели для одного из многодетных родителей

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается сократить до 30 часов рабочую неделю одному из родителей, имеющих трех и более детей, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева.
"Законопроект… предлагает дополнить часть первую статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим право одного из родителей, имеющих трех и более детей, на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 30 часов в неделю", - сказано в пояснительной записке.
Согласно Трудовому кодексу РФ, нормальная продолжительность рабочей недели составляет не более 40 часов. При этом российское законодательство предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени для ряда категорий работников, однако многодетные родители не включены в данный перечень, несмотря на значительную нагрузку, связанную с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей.
Как ранее рассказал РИА Новости Слуцкий, у работающих многодетных родителей каждая секунда на особом счету. По его словам, не все многодетным семьи могут нанять няню, обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам или оставить работу и полностью посвятить себя воспитанию детей.
Он отмечал, что решить эту проблему смогло бы сокращение рабочей недели, но все это время многодетные родители не относились к категории, имеющей право претендовать на такую преференцию.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит обеспечить более благоприятные условия для сочетания трудовой деятельности с семейными обязанностями, повысит качество жизни многодетных семей и будет способствовать достижению целей государственной демографической политики РФ.
