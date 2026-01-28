В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели многодетным родителям

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается сократить до 30 часов рабочую неделю одному из родителей, имеющих трех и более детей, внесен в Госдуму, документ Законопроект, которым предлагается сократить до 30 часов рабочую неделю одному из родителей, имеющих трех и более детей, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.

"Законопроект… предлагает дополнить часть первую статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим право одного из родителей, имеющих трех и более детей, на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 30 часов в неделю", - сказано в пояснительной записке.

Согласно Трудовому кодексу РФ , нормальная продолжительность рабочей недели составляет не более 40 часов. При этом российское законодательство предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени для ряда категорий работников, однако многодетные родители не включены в данный перечень, несмотря на значительную нагрузку, связанную с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей.

Как ранее рассказал РИА Новости Слуцкий, у работающих многодетных родителей каждая секунда на особом счету. По его словам, не все многодетным семьи могут нанять няню, обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам или оставить работу и полностью посвятить себя воспитанию детей.

Он отмечал, что решить эту проблему смогло бы сокращение рабочей недели, но все это время многодетные родители не относились к категории, имеющей право претендовать на такую преференцию.