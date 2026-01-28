Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили не привязывать лимит на платежные карты к банку - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/gosduma-2070685557.html
В Госдуме предложили не привязывать лимит на платежные карты к банку
В Госдуме предложили не привязывать лимит на платежные карты к банку - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме предложили не привязывать лимит на платежные карты к банку
Лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку - если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, то у него должна быть такая РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T06:41:00+03:00
2026-01-28T06:41:00+03:00
анатолий аксаков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg
https://ria.ru/20260128/ldpr-2070679976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d054dbb45987b2df10ce85465f51ad8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
В Госдуме предложили не привязывать лимит на платежные карты к банку

РИА Новости: в ГД заявили, что лимит карт не должен привязываться к банку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В здании Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лимит на платежные карты на руках россиян не должен привязываться к банку - если человек хочет хранить все свои карты в одном месте, то у него должна быть такая возможность, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект "Антифрод 2.0" наделяет Банк России полномочиями при необходимости установить предельное количество платежных карт, предоставляемых россиянину. Согласно законопроекту, банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
"Мне кажется разумным предложение не ограничивать пятью картами в одном банке. Никаких ограничений не должно быть: хочет в одном банке держать все свои карты - на здоровье, пусть будет", - прокомментировал Аксаков.
Вместе с тем депутат отметил, что на данный момент конкретного решения по лимиту карт в Госдуме нет.
Заседание - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госдуме предложили ввести лицензирование реабилитационных центров
Вчера, 04:50
 
Анатолий АксаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала