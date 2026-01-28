В Госдуме предложили сократить рабочую неделю многодетным родителям

"Законопроект… предлагает дополнить часть 1 статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации положением, устанавливающим право одного из родителей, имеющих трех и более детей, на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 30 часов в неделю", - сказано в пояснительной записке.

"Вернувшись измотанным вечером домой, об отдыхе речи не идет - каждому ребенку нужно уделить время, встретить с кружков и секций, накормить ужином, сделать уроки. А утром проснуться ни свет ни заря, чтобы собрать детвору в школу или детский сад. Не все могут нанять няню, обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам или оставить работу и полностью посвятить себя воспитанию детей. Решить эту проблему смогло бы сокращение рабочей недели, но все это время многодетные родители не относились к категории, имеющей право претендовать на такую преференцию", - отметил он.