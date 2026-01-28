Рейтинг@Mail.ru
01:48 28.01.2026
В посольстве рассказали о задержанных в Калифорнии россиянках
В посольстве рассказали о задержанных в Калифорнии россиянках

Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что госдепартамент до сих пор не уведомил российскую дипмиссию о задержанных 26 января в Калифорнии двух гражданках РФ, которые якобы несанкционированно въехали на военную базу.
"До настоящего момента официального уведомления от государственного департамента, которому направлена соответствующая дипломатическая нота, не поступало", - сообщили в дипмиссии.
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Посольство России в США подтвердило задержание россиянок в Калифорнии
