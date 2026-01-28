Дмитриев ответил на призыв Сикорского помешать России использовать Starlink

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ненависть ослепляет разжигателя войны главу МИД Польши Радослава Сикорского и не позволяет ему видеть реальность.
К публикации он прикрепил пост с ответом американского миллиардера Илона Маска, который назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слюнявым идиотом" из-за его слов о спутниках Starlink на Украине.
Ранее Сикорский в соцсети Х призвал Маска помешать России использовать Starlink для якобы нанесения ударов по украинским городам.
Госдепартамент США 2 сентября 2025 года заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, он действует до 30 октября 2026 года.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
