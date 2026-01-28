Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев ответил на призыв Сикорского помешать России использовать Starlink - РИА Новости, 28.01.2026
09:59 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/glava-2070702399.html
Дмитриев ответил на призыв Сикорского помешать России использовать Starlink
Дмитриев ответил на призыв Сикорского помешать России использовать Starlink
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:59:00+03:00
2026-01-28T09:59:00+03:00
россия
украина
сша
Дмитриев ответил на призыв Сикорского помешать России использовать Starlink

Дмитриев: ненависть ослепляет разжигателя войны Сикорского

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ненависть ослепляет разжигателя войны главу МИД Польши Радослава Сикорского и не позволяет ему видеть реальность.
"Пускающий слюни имбецил" и поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность", - написал Дмитриев в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского
5 декабря 2025, 14:03
К публикации он прикрепил пост с ответом американского миллиардера Илона Маска, который назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слюнявым идиотом" из-за его слов о спутниках Starlink на Украине.
Ранее Сикорский в соцсети Х призвал Маска помешать России использовать Starlink для якобы нанесения ударов по украинским городам.
Госдепартамент США 2 сентября 2025 года заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, он действует до 30 октября 2026 года.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Глава МИД Польши ответил на слова Трампа о Гренландии
14 января, 13:21
 
