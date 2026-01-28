https://ria.ru/20260128/glava-2070695142.html
Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства
Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства - РИА Новости, 28.01.2026
Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил за вклад в освещение деятельности ведомства нагрудным знаком генерального директора международной медиагруппы "Россия
россия
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил за вклад в освещение деятельности ведомства нагрудным знаком генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
В МВД РФ состоялся торжественный прием представителей СМИ, посвященный Дню российской печати и Дню печати МВД России.
Колокольцев
отметил, что пресса - важнейший инструмент в формировании общественной реакции на политические, экономические и социальные процессы. Он отметил, что для МВД России взаимодействие со СМИ является одним из приоритетных направлений деятельности.
"Нагрудными знаками МВД России "За вклад в освещение деятельности МВД" награждены: Дмитрий Киселев
, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что у каждой профессии есть свой продукт – продуктом МВД РФ являются порядок и общественный баланс, и их можно производить по-разному.
"Мы видим на телевидении, как силовики в западных и восточных странах действуют достаточно решительно, влача за собой кровавый след человеческой трагедии. Российская полиция действует без шума и пыли, не привлекая к себе внимания, работая именно самоотверженно, на общество", - сказал Киселев.
Он также поблагодарил Колокольцева за огромный вклад в деятельность органов внутренних дел РФ
.