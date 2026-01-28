Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что у каждой профессии есть свой продукт – продуктом МВД РФ являются порядок и общественный баланс, и их можно производить по-разному.

"Мы видим на телевидении, как силовики в западных и восточных странах действуют достаточно решительно, влача за собой кровавый след человеческой трагедии. Российская полиция действует без шума и пыли, не привлекая к себе внимания, работая именно самоотверженно, на общество", - сказал Киселев.