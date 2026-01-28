Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/glava-2070695142.html
Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства
Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства - РИА Новости, 28.01.2026
Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил за вклад в освещение деятельности ведомства нагрудным знаком генерального директора международной медиагруппы "Россия РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:03:00+03:00
2026-01-28T09:03:00+03:00
россия
дмитрий киселев
владимир колокольцев
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942036049_0:131:3084:1866_1920x0_80_0_0_20cb6bd2039af30cf69ca974c9bd1c0d.jpg
https://ria.ru/20260119/simonjan-2068887887.html
https://ria.ru/20251111/kiselev-2054152037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942036049_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_a88b2c5d0b92517b29cfc68c4848ea6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий киселев, владимир колокольцев, мвд
Россия, Дмитрий Киселев, Владимир Колокольцев, МВД
Глава МВД наградил Киселева за вклад в освещение деятельности министерства

Колокольцев наградил Дмитрия Киселева за вклад в освещение деятельности МВД

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил за вклад в освещение деятельности ведомства нагрудным знаком генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
В МВД РФ состоялся торжественный прием представителей СМИ, посвященный Дню российской печати и Дню печати МВД России.
Встреча председателя СК России А. И. Бастрыкина с представителями российских СМИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
19 января, 19:28
Колокольцев отметил, что пресса - важнейший инструмент в формировании общественной реакции на политические, экономические и социальные процессы. Он отметил, что для МВД России взаимодействие со СМИ является одним из приоритетных направлений деятельности.
"Нагрудными знаками МВД России "За вклад в освещение деятельности МВД" награждены: Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что у каждой профессии есть свой продукт – продуктом МВД РФ являются порядок и общественный баланс, и их можно производить по-разному.
"Мы видим на телевидении, как силовики в западных и восточных странах действуют достаточно решительно, влача за собой кровавый след человеческой трагедии. Российская полиция действует без шума и пыли, не привлекая к себе внимания, работая именно самоотверженно, на общество", - сказал Киселев.
Он также поблагодарил Колокольцева за огромный вклад в деятельность органов внутренних дел РФ.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Киселев призвал извлечь из опыта СССР то, что способно подпитывать развитие
11 ноября 2025, 12:30
 
РоссияДмитрий КиселевВладимир КолокольцевМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала