В МИД ФРГ назвали одну из главных гарантий безопасности для Украины

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал одной из важнейших гарантий безопасности для Украины "реалистичную перспективу вступления в ЕС".
"Одна из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны дать Украине в это время, - реалистичная перспектива вступления в Европейский союз... Прочная архитектура мира в Европе предполагает, что Украина имеет справедливый шанс вступить в Европейский союз", - заявил Вадефуль, выступая в бундестаге.
Трансляция велась на сайте бундестага.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.