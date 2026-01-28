Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
17:28 28.01.2026
В МИД ФРГ назвали помощь Украине вкладом в собственную безопасность
В МИД ФРГ назвали помощь Украине вкладом в собственную безопасность
В МИД ФРГ назвали помощь Украине вкладом в собственную безопасность
Германия рассматривает финансовую помощь Украине как вклад в собственную безопасность и не ожидает получения экономических выгод взамен, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 28.01.2026
в мире, германия, украина, россия, нато, бундестаг германии
В мире, Германия, Украина, Россия, НАТО, Бундестаг Германии
В МИД ФРГ назвали помощь Украине вкладом в собственную безопасность

Вадефуль: Германия не ждет возврата выделенных Украине средств

© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Германия рассматривает финансовую помощь Украине как вклад в собственную безопасность и не ожидает получения экономических выгод взамен, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в ходе правительственного часа в Бундестаге в среду.
Депутат от фракции "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх спросила министра, были ли в обмен на примерно 76 миллиардов евро, которые Берлин предоставил Киеву в качестве помощи, а также на долю ФРГ в европейских программах поддержки Украины, заключены какие-либо обязательные соглашения - в сфере сельского хозяйства, сотрудничества или поставок сырья, как это сделали другие государства. Она также поинтересовалась, требовали ли власти ФРГ чего-либо взамен и закрепили ли это в юридически обязательной форме, либо помощь была предоставлена исключительно на альтруистической основе, без каких-либо встречных условий.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
27 января, 15:26
"У нас совершенно разные взгляды на мотивацию, на критерии и на то, что сейчас является решающим. Правительство не разделяет ваш утилитарный подход. Мы поддерживаем Украину не для того, чтобы заключать там какие-то сделки, уважаемая коллега, а потому что она защищает наши свободы, защищает международное право и противостоит российскому агрессору, который действительно представляет угрозу и для НАТО, и для нас", - сказал он, отвечая на вопрос депутата.
Он добавил, что, поддерживая Украину, Германия преследует интересы в сфере безопасности.
"И будем продолжать придерживаться этой линии и впредь", - заключил Вадефуль.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине
8 января, 18:22
 
