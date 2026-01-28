В МИД ФРГ назвали помощь Украине вкладом в собственную безопасность

БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Германия рассматривает финансовую помощь Украине как вклад в собственную безопасность и не ожидает получения экономических выгод взамен, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в ходе правительственного часа в Бундестаге в среду.