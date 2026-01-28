Немецкие социал-демократы призвали к прямым переговорам с Россией

Он отметил, что это делает еще более важными независимые инициативы, скоординированные с другими европейскими правительствами.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 24 января объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в это воскресенье.