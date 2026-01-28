Рейтинг@Mail.ru
Немецкие социал-демократы призвали к прямым переговорам с Россией - РИА Новости, 28.01.2026
11:08 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/germaniya-2070715080.html
Немецкие социал-демократы призвали к прямым переговорам с Россией
Немецкие социал-демократы призвали к прямым переговорам с Россией - РИА Новости, 28.01.2026
Немецкие социал-демократы призвали к прямым переговорам с Россией
В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, звучат призывы наладить прямые переговоры с Россией по Украине, а не... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:08:00+03:00
2026-01-28T11:08:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
стив уиткофф
рольф мютцених
фридрих мерц
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, рольф мютцених, фридрих мерц
В мире, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Рольф Мютцених, Фридрих Мерц
Немецкие социал-демократы призвали к прямым переговорам с Россией

В СДПГ призвали наладить прямые переговоры ЕС с Россией по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, звучат призывы наладить прямые переговоры с Россией по Украине, а не полагаться в этом вопросе на США.
"Мы видим, что переговоры по прекращению конфликта на Украине продвигаются медленно, и что мы, европейцы, не участвуем в обсуждении", - заявил депутат бундестага и спикер по внешнеполитическим вопросам СДПГ Адис Ахметович в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
Вчера, 10:22
В связи с этим он призвал искать новые пути решения. "Сюда же относится и прояснение вопроса о том, на каком уровне и кем должен быть налажен дипломатический контакт с Россией", - заявил депутат. По его мнению, канцлер ФРГ Фридрих Мерц мог бы проявить больше решимости и стать европейским лидером, привлекая к сотрудничеству, например, Турцию и Индию.
"У меня вызывает значительный скепсис, что переговоры поручены двум американским девелоперам - Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру", - сказал Ахметович.
Он ожидает от правительства, ФРГ что оно совместно с европейскими партнёрами разработает стратегию, позволяющую вернуть прочное место за столом переговоров. Ведь раньше на переговорах, например в Минске, именно европейцы играли ведущую роль, считает Ахметович.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе
22 января, 14:23
Бывший глава фракции СДПГ, депутат Рольф Мютцених также считает, что европейцам нужно пытаться вести прямые переговоры с Россией. "Учитывая события последних месяцев, сомнительно, что американские переговорщики учитывают европейские интересы", - заявил Мютцених изданию.
Он отметил, что это делает еще более важными независимые инициативы, скоординированные с другими европейскими правительствами.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 24 января объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в это воскресенье.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
27 января, 15:26
 
