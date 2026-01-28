В Германии предрекли упадок НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Блоку НАТО из-за кризиса вокруг Гренландии грозит упадок с резким сокращением роли США, хотя официально союз и продолжит существовать, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

НАТО будет существовать как организация, но по смыслу совершенно изменится. Полагаю, США практически отойдут от активного участия, сократят вклад в военную структуру", - сказал собеседник агентства.

Объясняя такую точку зрения на будущее НАТО, политик указал, что между членами альянса пропало доверие друг к другу.

"В 1990-х и 2000-х годах был совет Россия-НАТО. Сначала все с большим энтузиазмом его воспринимали, но постепенно работа в этом формате сошла на нет. Полагаю, НАТО ждет схожая участь", - считает политик.