В Германии предрекли упадок НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии
В Германии предрекли упадок НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 28.01.2026
В Германии предрекли упадок НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии
Блоку НАТО из-за кризиса вокруг Гренландии грозит упадок с резким сокращением роли США, хотя официально союз и продолжит существовать, высказал мнение в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Блоку НАТО из-за кризиса вокруг Гренландии грозит упадок с резким сокращением роли США, хотя официально союз и продолжит существовать, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"НАТО
будет существовать как организация, но по смыслу совершенно изменится. Полагаю, США
практически отойдут от активного участия, сократят вклад в военную структуру", - сказал собеседник агентства.
Объясняя такую точку зрения на будущее НАТО, политик указал, что между членами альянса пропало доверие друг к другу.
"В 1990-х и 2000-х годах был совет Россия-НАТО. Сначала все с большим энтузиазмом его воспринимали, но постепенно работа в этом формате сошла на нет. Полагаю, НАТО ждет схожая участь", - считает политик.
Гренландия
входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп
неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании
и Гренландии предостерегали Вашингтон
от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.