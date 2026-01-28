Рейтинг@Mail.ru
В Германии предрекли упадок НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии
11:36 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/germanija-2070722897.html
В Германии предрекли упадок НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии
Блоку НАТО из-за кризиса вокруг Гренландии грозит упадок с резким сокращением роли США, хотя официально союз и продолжит существовать, высказал мнение в... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО
В Германии предрекли упадок НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии

Немецкий политик Нимайер: НАТО грозит упадок из-за кризиса вокруг Гренландии

Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Блоку НАТО из-за кризиса вокруг Гренландии грозит упадок с резким сокращением роли США, хотя официально союз и продолжит существовать, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"НАТО будет существовать как организация, но по смыслу совершенно изменится. Полагаю, США практически отойдут от активного участия, сократят вклад в военную структуру", - сказал собеседник агентства.
Объясняя такую точку зрения на будущее НАТО, политик указал, что между членами альянса пропало доверие друг к другу.
"В 1990-х и 2000-х годах был совет Россия-НАТО. Сначала все с большим энтузиазмом его воспринимали, но постепенно работа в этом формате сошла на нет. Полагаю, НАТО ждет схожая участь", - считает политик.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТО
 
 
