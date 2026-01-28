Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/germanija-2070684802.html
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах - РИА Новости, 28.01.2026
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах
Четверть насильно мобилизованных сотрудницами военкомата украинцев сбегали из лагеря подготовки в Германии, рассказал украинский пленный Александр Салюков. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T06:22:00+03:00
2026-01-28T06:22:00+03:00
в мире
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах

РИА Новости: четверть мобилизованных ТЦК украинцев сбегали из лагеря в Германии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Четверть насильно мобилизованных сотрудницами военкомата украинцев сбегали из лагеря подготовки в Германии, рассказал украинский пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим появилось в распоряжении РИА Новости.
Германии и в этом лагере 60-й ОМБр (отдельной механизированной бригады ВСУ – ред.) прилично народу - где-то четверть народа сбегало", - рассказал Салюков.
Ранее украинский пленный рассказал, что немецкие инструкторы обучали боевиков ВСУ из 60-й бригады на русском языке. В начале направление на подготовку в Германии было на конкурсной основе, однако позже украинское командование стало отправлять всех, в том числе мобилизованных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреГерманияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала