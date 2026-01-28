https://ria.ru/20260128/germanija-2070684802.html
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах - РИА Новости, 28.01.2026
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах
Четверть насильно мобилизованных сотрудницами военкомата украинцев сбегали из лагеря подготовки в Германии, рассказал украинский пленный Александр Салюков. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T06:22:00+03:00
2026-01-28T06:22:00+03:00
2026-01-28T06:22:00+03:00
в мире
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
в мире, германия, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о сбежавших из лагеря в Германии украинцах
РИА Новости: четверть мобилизованных ТЦК украинцев сбегали из лагеря в Германии
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Четверть насильно мобилизованных сотрудницами военкомата украинцев сбегали из лагеря подготовки в Германии, рассказал украинский пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим появилось в распоряжении РИА Новости.
"В Германии
и в этом лагере 60-й ОМБр (отдельной механизированной бригады ВСУ
– ред.) прилично народу - где-то четверть народа сбегало", - рассказал Салюков.
Ранее украинский пленный рассказал, что немецкие инструкторы обучали боевиков ВСУ из 60-й бригады на русском языке. В начале направление на подготовку в Германии было на конкурсной основе, однако позже украинское командование стало отправлять всех, в том числе мобилизованных.