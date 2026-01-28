Генпрокуратура подала иск к владельцам двух цементных заводов на Кубани

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Генпрокуратура России направила в арбитражный суд Краснодарского края иск к АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям, контролирующим два предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 27 января и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.

ФАС Третьими лицами истец просит привлечь к спору Росимущество России , АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент".