Генпрокуратура подала иск к владельцам двух цементных заводов на Кубани - РИА Новости, 28.01.2026
10:25 28.01.2026
Генпрокуратура подала иск к владельцам двух цементных заводов на Кубани
Генпрокуратура подала иск к владельцам двух цементных заводов на Кубани
экономика
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Генпрокуратура подала иск к владельцам двух цементных заводов на Кубани

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Генпрокуратура России направила в арбитражный суд Краснодарского края иск к АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям, контролирующим два предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 27 января и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Третьими лицами истец просит привлечь к спору Росимущество, ФАС России, АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент".
По данным "БИР-Аналитик", московское АО "Газметаллпроект" является управляющей компанией двух цементных заводов, а столичное же АО "Актуальные инвестиции" - их учредителем. В свою очередь учредителями "Актуальных инвестиций" указаны кипрские компании-ответчики - "Чевре Инвестментс Лимитед" (64,68%) и "Нортокс Инвестменс Лимитед" (34,12%), - а также два непоименованных гражданина России.
Здание Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Генпрокуратура подала иски к рыбопромысловым компаниям
19 января, 18:19
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
