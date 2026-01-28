Генпрокуратура подала иск к владельцам двух цементных заводов на Кубани

https://ria.ru/20260128/genprokuratura-2070709100.html
Генпрокуратура России направила в арбитражный суд Краснодарского края иск к АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям, контролирующим два предприятия
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Генпрокуратура России направила в арбитражный суд Краснодарского края иск к АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям, контролирующим два предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 27 января и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Третьими лицами истец просит привлечь к спору Росимущество
, ФАС России
, АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент".
По данным "БИР-Аналитик", московское АО "Газметаллпроект" является управляющей компанией двух цементных заводов, а столичное же АО "Актуальные инвестиции" - их учредителем. В свою очередь учредителями "Актуальных инвестиций" указаны кипрские компании-ответчики - "Чевре Инвестментс Лимитед" (64,68%) и "Нортокс Инвестменс Лимитед" (34,12%), - а также два непоименованных гражданина России.