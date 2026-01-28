Рейтинг@Mail.ru
04:06 28.01.2026
Вулин рассказал о контракте России и Сербии о поставках газа
Вулин рассказал о контракте России и Сербии о поставках газа
Сербская сторона рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения с Россией о поставках газа, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании... РИА Новости, 28.01.2026
экономика
россия
сербия
азербайджан
александр вулин
душан баятович
сербиягаз
газпром
россия
сербия
азербайджан
экономика, россия, сербия, азербайджан, александр вулин, душан баятович, сербиягаз, газпром
Экономика, Россия, Сербия, Азербайджан, Александр Вулин, Душан Баятович, Сербиягаз, Газпром
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сербская сторона рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения с Россией о поставках газа, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александр Вулин.
"Я ожидаю, что мы придем к соглашению, достигнем сделки. Говоря о сделке, имею ввиду долгосрочный контракт на пару лет", - сказал он.
Как отметил Вулин, будущее соглашение должно учитывать интересы обеих сторон.
"Уверен, что мы заключим сделку, и она будет подписана до дня истечения (действующего - ред,) соглашения", - добавил он.
В конце декабря 2025 года гендиректор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с "Газпромом" до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает ее потребности.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа
