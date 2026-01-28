Вулин рассказал о контракте России и Сербии о поставках газа

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сербская сторона рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения с Россией о поставках газа, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александр Вулин.

"Я ожидаю, что мы придем к соглашению, достигнем сделки. Говоря о сделке, имею ввиду долгосрочный контракт на пару лет", - сказал он.

Как отметил Вулин , будущее соглашение должно учитывать интересы обеих сторон.

"Уверен, что мы заключим сделку, и она будет подписана до дня истечения (действующего - ред,) соглашения", - добавил он.