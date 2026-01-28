https://ria.ru/20260128/gaz-2070675911.html
Вулин рассказал о контракте России и Сербии о поставках газа
Вулин рассказал о контракте России и Сербии о поставках газа - РИА Новости, 28.01.2026
Вулин рассказал о контракте России и Сербии о поставках газа
Сербская сторона рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения с Россией о поставках газа, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании...
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сербская сторона рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения с Россией о поставках газа, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александр Вулин.
"Я ожидаю, что мы придем к соглашению, достигнем сделки. Говоря о сделке, имею ввиду долгосрочный контракт на пару лет", - сказал он.
Как отметил Вулин
, будущее соглашение должно учитывать интересы обеих сторон.
"Уверен, что мы заключим сделку, и она будет подписана до дня истечения (действующего - ред,) соглашения", - добавил он.
В конце декабря 2025 года гендиректор госкомпании "Сербиягаз
" Душан Баятович
заявил, что Сербия
по новому договору с "Газпромом
" до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана
и Венгрии
полностью обеспечивает ее потребности.