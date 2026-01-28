Названа сумма "патриотического гардероба" под брендом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 янв - РИА Новости. Полный "патриотический" гардероб под маркой президента США Дональда Трампа - от носков до духов с золотой фигуркой главы государства - обойдется желающим почти в три тысячи долларов, подсчитало РИА Новости.

Образ патриота начинается с носков - по крайней мере, именно так позиционируют аксессуар на официальном сайте Trump Store. "Показать свой патриотизм" сине-красно-белыми носками с надписью " Трамп " можно за 24 доллара.

Для того чтобы "выделяться в толпе и покорять мир с уверенностью и стилем", нужны кроссовки от Трампа (TRUMPSNEAKERS). Белая обувь с американским флагом, золотым крылом и числом 45 (Трамп - 45-й и 47-й президент США ) обойдется в 225 долларов.

За штаны с фамилией действующего главы государства потребуется заплатить еще 92 доллара, дополнительно взяв ремень с нарисованной на нем резиденцией Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида ) стоимостью 220 долларов.

Для верха предлагают всевозможные футболки и поло. Цена за последнее - 125 долларов. Разумеется, с надписью TRUMP и флагом США.

На случай, если нужно утеплиться, подойдет джемпер. Этот элемент повседневной одежды является одним из самых дорогих в гардеробе патриота. За джемпер с надписью Мар-а-Лаго желающим потребуется отдать еще 575 долларов. Для непредвиденных холодов - жилетка еще за 315 долларов.

"Завершить образ" в Trump Store рекомендуют шляпой за 69 долларов. "Патриотические солнечные очки" - 22 доллара.

Поскольку время для бизнесменов, коим являлся американский президент, - это деньги, то и без часов обойтись не удастся. За золотые наручные часы с бриллиантами с изображением Трампа (на обеих сторонах) нужно отдать всего 899 долларов. На сайте Trump Watches продавались и куда более дорогие версии - например, за 100 тысяч долларов. Правда, пока столь дорогой аксессуар распродан и не доступен для приобретения.