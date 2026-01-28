Рейтинг@Mail.ru
07:26 28.01.2026
Названа сумма "патриотического гардероба" под брендом Трампа
Полный "патриотический" гардероб под маркой президента США Дональда Трампа - от носков до духов с золотой фигуркой главы государства - обойдется желающим почти... РИА Новости, 28.01.2026
сша, флорида, дональд трамп
США, Флорида, Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 янв - РИА Новости. Полный "патриотический" гардероб под маркой президента США Дональда Трампа - от носков до духов с золотой фигуркой главы государства - обойдется желающим почти в три тысячи долларов, подсчитало РИА Новости.
Образ патриота начинается с носков - по крайней мере, именно так позиционируют аксессуар на официальном сайте Trump Store. "Показать свой патриотизм" сине-красно-белыми носками с надписью "Трамп" можно за 24 доллара.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп назвал протестующих против него людей придурками
Вчера, 05:56
Для того чтобы "выделяться в толпе и покорять мир с уверенностью и стилем", нужны кроссовки от Трампа (TRUMPSNEAKERS). Белая обувь с американским флагом, золотым крылом и числом 45 (Трамп - 45-й и 47-й президент США) обойдется в 225 долларов.
За штаны с фамилией действующего главы государства потребуется заплатить еще 92 доллара, дополнительно взяв ремень с нарисованной на нем резиденцией Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида) стоимостью 220 долларов.
Для верха предлагают всевозможные футболки и поло. Цена за последнее - 125 долларов. Разумеется, с надписью TRUMP и флагом США.
На случай, если нужно утеплиться, подойдет джемпер. Этот элемент повседневной одежды является одним из самых дорогих в гардеробе патриота. За джемпер с надписью Мар-а-Лаго желающим потребуется отдать еще 575 долларов. Для непредвиденных холодов - жилетка еще за 315 долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать
Вчера, 03:17
"Завершить образ" в Trump Store рекомендуют шляпой за 69 долларов. "Патриотические солнечные очки" - 22 доллара.
Поскольку время для бизнесменов, коим являлся американский президент, - это деньги, то и без часов обойтись не удастся. За золотые наручные часы с бриллиантами с изображением Трампа (на обеих сторонах) нужно отдать всего 899 долларов. На сайте Trump Watches продавались и куда более дорогие версии - например, за 100 тысяч долларов. Правда, пока столь дорогой аксессуар распродан и не доступен для приобретения.
Финальным штрихом в образе истинного поклонника президента США является парфюм. За золотую фигурку 45-го и 47-го американского лидера на постаменте из флакончика духов емкостью 100 миллилитров просят 249 долларов.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп рассказал, что приведет к уничтожению США
Вчера, 02:21
 
СШАФлоридаДональд Трамп
 
 
