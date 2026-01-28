Рейтинг@Mail.ru
Гарантии безопасности Украины нужно согласовывать с Россией, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
21:40 28.01.2026
Гарантии безопасности Украины нужно согласовывать с Россией, заявил Рубио
Гарантии безопасности Украины нужно согласовывать с Россией, заявил Рубио
Потенциальные гарантии безопасности Украины будет необходимо согласовывать с Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:40:00+03:00
2026-01-28T21:40:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
марко рубио
нато
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, марко рубио, нато
В мире, Украина, Россия, США, Марко Рубио, НАТО
Гарантии безопасности Украины нужно согласовывать с Россией, заявил Рубио

Рубио признал необходимость согласования с РФ гарантий безопасности Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМарко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Потенциальные гарантии безопасности Украины будет необходимо согласовывать с Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны по этому вопросу есть согласие. Очевидно, здесь присутствует и российский фактор", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
Госсекретарь добавил, что любые гарантии безопасности вступят в силу уже после завершения конфликта.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаРоссияСШАМарко РубиоНАТО
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала