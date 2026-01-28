https://ria.ru/20260128/garantii-2070864395.html
Гарантии безопасности Украины нужно согласовывать с Россией, заявил Рубио
Потенциальные гарантии безопасности Украины будет необходимо согласовывать с Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Гарантии безопасности Украины нужно согласовывать с Россией, заявил Рубио
Рубио признал необходимость согласования с РФ гарантий безопасности Украины