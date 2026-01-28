Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассекретило архивы нацистской Германии по захвату территорий Кавказа
28.01.2026
14:41 28.01.2026
ФСБ рассекретило архивы нацистской Германии по захвату территорий Кавказа
ФСБ рассекретило архивы нацистской Германии по захвату территорий Кавказа
Омское УФСБ рассекретило архивы с планами одного из главных идеологов нацизма фашисткой Германии Альфреда Розенберга при оккупации Кавказа во время Великой... РИА Новости, 28.01.2026
ФСБ рассекретило архивы нацистской Германии по захвату территорий Кавказа

Омское УФСБ рассекретило планы Розенберга создать на Кавказе национальные части

ОМСК 28 янв - РИА Новости. Омское УФСБ рассекретило архивы с планами одного из главных идеологов нацизма фашисткой Германии Альфреда Розенберга при оккупации Кавказа во время Великой Отечественной войны, согласно которым фашисты намеревались создавать на этих территориях из местных военнопленных национальные воинские части, настраивая народности друг против друга.
В соответствии с документом, который имеется в распоряжении РИА Новости, имперский министр по делам оккупационных областей востока Альфред Розенберг планировал после захвата Кавказа создавать на его территории национальные воинские части из местных военнопленных.
При этом он собирался настраивать друг против друга местные народности, поскольку считал, что население Кавказа склонно к междоусобным конфликтам и легко возбудимо. На основании этого Розенберг создавал рекомендации, которые, по его мнению, позволили бы добиться улучшения условий для оккупационного фашистского режима.
Сам же он планировал эти конфликты подавлять, повышая свой авторитет, как в правительстве Германии, так и на самом Кавказе.
Одновременно, рассчитывая на сотрудничество народов Кавказа и Закавказья с Германией, он предлагал разрешить им носить холодное оружие и даже винтовки, а также следовать своим традициям и надевать их национальную одежду.
Полицейских, по планам Розенберга, следовало нанимать из числа местных жителей, при этом офицерские и руководящие должности должны были бы занимать немцы. Также он намеревался вести активную антибольшевистскую пропаганду среди молодежи, в особенности юношей 15-18 лет, чтобы они занимали сторону фашистов и пропагандировали свое мировоззрение остальным.
Основной целью же немецкого пребывания на Кавказе был контроль над местной нефтью и прибрежными городами, из которых планировалось сделать крупные порты.
