https://ria.ru/20260128/foto-2070843598.html
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа - РИА Новости, 28.01.2026
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа
Американский лидер Дональд Трамп повесил фотографию с президентом России Владимиром Путиным в Белом доме, что указывает на дружеские отношения между главами... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:52:00+03:00
2026-01-28T18:52:00+03:00
2026-01-28T18:54:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070659068_0:399:1536:1263_1920x0_80_0_0_39120cf324950146402d7e707d4a47ce.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070787117.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070764071.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070617346.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070659068_0:255:1536:1407_1920x0_80_0_0_a8382e3aea5d58ebd2c2c764b6c308d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа
Times: размещенное в Белом доме фото Трампа с Путиным говорит о дружбе лидеров
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Американский лидер Дональд Трамп повесил фотографию с президентом России Владимиром Путиным в Белом доме, что указывает на дружеские отношения между главами стран, пишет британская Times
.
"Появились признаки того, что крепкая мужская дружба возобновилась, так как американский президент повесил в Белом доме фотографию, на которой он запечатлен с российским лидером", — говорится в публикации.
Автор статьи также отметил, что для России встреча Путина и Трампа в Анкоридже "является важным моментом в современной истории".
Ранее во вторник журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X пост с совместным фото Трампа и Путина с саммита на Аляске, которое, по ее словам, висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера.
На фотографии, приложенной к посту журналистки, изображены Путин и Трамп, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске, а прямо под ней висит другое фото, на котором Трамп держит за руку свою внучку.
При этом фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа, установило РИА Новости.
Переговоры президентов России
и США
на Аляске
прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине
и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>