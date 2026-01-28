В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа

Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп повесил фотографию с президентом России Владимиром Путиным в Белом доме, что указывает на дружеские отношения между главами стран, пишет британская Times

"Появились признаки того, что крепкая мужская дружба возобновилась, так как американский президент повесил в Белом доме фотографию, на которой он запечатлен с российским лидером", — говорится в публикации.

Автор статьи также отметил, что для России встреча Путина и Трампа в Анкоридже "является важным моментом в современной истории".

Ранее во вторник журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X пост с совместным фото Трампа и Путина с саммита на Аляске, которое, по ее словам, висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера.

На фотографии, приложенной к посту журналистки, изображены Путин и Трамп, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске, а прямо под ней висит другое фото, на котором Трамп держит за руку свою внучку.

При этом фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа, установило РИА Новости.

Переговоры президентов России США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.