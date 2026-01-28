Рейтинг@Mail.ru
18:52 28.01.2026
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа
Американский лидер Дональд Трамп повесил фотографию с президентом России Владимиром Путиным в Белом доме, что указывает на дружеские отношения между главами... РИА Новости, 28.01.2026
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа

Times: размещенное в Белом доме фото Трампа с Путиным говорит о дружбе лидеров

© Фото : Элизабет Ландерс/ХСовместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме
Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Элизабет Ландерс/Х
Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп повесил фотографию с президентом России Владимиром Путиным в Белом доме, что указывает на дружеские отношения между главами стран, пишет британская Times.
"Появились признаки того, что крепкая мужская дружба возобновилась, так как американский президент повесил в Белом доме фотографию, на которой он запечатлен с российским лидером", — говорится в публикации.
Ушаков: Если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Ушаков рассказал о предложениях Трампа по встрече Путина и Зеленского
Вчера, 15:30
Автор статьи также отметил, что для России встреча Путина и Трампа в Анкоридже "является важным моментом в современной истории".
Ранее во вторник журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X пост с совместным фото Трампа и Путина с саммита на Аляске, которое, по ее словам, висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Золотое ускорение Трампа
Вчера, 14:19
На фотографии, приложенной к посту журналистки, изображены Путин и Трамп, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске, а прямо под ней висит другое фото, на котором Трамп держит за руку свою внучку.
При этом фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после саммита на Аляске и который Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа, установило РИА Новости.
Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп снова переиграл "глубинное государство"
Вчера, 08:00
© 2026 МИА «Россия сегодня»
