Международный форум по безопасности пройдет в Московской области
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдёт 26-29 мая нынешнего года в Московской области, сообщила пресс-служба аппарата... РИА Новости, 28.01.2026
