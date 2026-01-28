Международный форум по безопасности пройдет в Московской области

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдёт 26-29 мая нынешнего года в Московской области, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Форум проводится под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации с 26 по 29 мая 2026 г. в соответствии с указанием Президента Российской Федерации... Приглашения для участия в форуме направляются в 155 стран и 26 международных организаций. Мероприятие пройдет в Московской области", - говорится в сообщении.