Фицо назвал ложью сообщение СМИ о том, что он обеспокоен состоянием Трампа
28.01.2026
12:36 28.01.2026
Фицо назвал ложью сообщение СМИ о том, что он обеспокоен состоянием Трампа
Фицо назвал ложью сообщение СМИ о том, что он обеспокоен состоянием Трампа
в мире
словакия
сша
брюссель
роберт фицо
дональд трамп
politico
Фицо назвал ложью сообщение СМИ о том, что он обеспокоен состоянием Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ложью сообщение Politico о том, что он якобы выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента США Дональда Трампа.
Издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что премьер Словакии на встрече с европейскими лидерами на прошлой неделе якобы выражал обеспокоенность в связи с "психологическим состоянием" президента США после встречи с ним во Флориде, при этом в Белом доме назвали это фейком.
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине
"Должен решительно отвергнуть ложь портала Politico о том, как я в Брюсселе оценил встречу с американским президентом Дональдом Трампом", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в среду.
Он заявил, что не выступал на саммите, который состоялся на прошлой неделе в Брюсселе и ни с кем из европейских лидеров не обсуждал свою встречу с Трампом даже неформально.
“Цель Politico - испортить конструктивные отношения, которые есть у Словакии на все четыре стороны света”, - заключил Фицо.
По словам словацкого премьера, он относится к “любимцам” данного издания, “где независимость, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлением”.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
