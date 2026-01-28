https://ria.ru/20260128/figurant-2070790934.html
Фигурант дела об убийстве семи человек на Урале постоянно меняет показания
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве более 30 лет назад в Каменске-Уральском семи человек, в том числе двух школьников, Виктор Петриченко то признает свою причастность к преступлению, то отрицает ее, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
В среду по его делу прошло заседание в Красногорском районном суде Каменска-Уральского
, процесс близится к завершению. Следующее слушание состоится 16 февраля, на нем запланировано проведение прений.
По данным регионального управления СК РФ
, мужчина ранее полностью признал вину и по итогам экспертиз вменяем.
"В процессе периодически меняет версии, то признает, то отрицает причастность к этому преступлению", – сказала собеседница агентства.
Петриченко, обвиняемого в убийстве семерых человек и задержанного в Амурской области спустя 32 года после преступления, арестовали в Каменске-Уральском 23 января 2025 года. По данным следствия, утром 31 декабря 1992 года в здании железнодорожного вокзала "Свердловск-Пассажирский" он увидел незнакомых ему людей, пообщался с ними и выпил спиртное. Они пригласили его на празднование Нового года, где фигурант и устроил расправу: детей выманивал для убийства поочередно, взрослым же добавлял в алкоголь лекарство, всех жертв бил по голове слесарным молотком.
Потерпевшие скончались на месте, а обвиняемый похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся. Как ранее отмечали в ГУМВД, тела погибших обнаружили 5 января 1993 года в одной из квартир дома по улице 2-я Рабочая: там горел свет, дверь никто не открывал, а из жилища чувствовался гнилостный запах. Среди погибших – 40-летний водитель автобуса местного предприятия, его 37-летняя супруга, их 13-летний сын, 12-летняя дочь и родственники семьи из Пермского края и Каменска-Уральского. Было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве из корыстных побуждений.
По данным СК и прокуратуры, на месте преступления на окурках эксперты нашли биологические следы Петриченко, и след папиллярных линий с мебельного ящика и на бутылке водки тоже принадлежит ему.