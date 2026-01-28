https://ria.ru/20260128/evrosoyuz-2070848019.html
Постпреды ЕС утвердили новые санкции против России, сообщил источник
Постпреды ЕС утвердили новые санкции против России, сообщил источник
Постпреды Евросоюза на заседании в среду утвердили новые персональные санкции против России и Ирана, их опубликуют в четверг, сообщил РИА Новости европейский... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
в мире, россия, иран, евросоюз
В мире, Россия, Иран, Евросоюз
