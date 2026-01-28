Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС утвердили новые санкции против России, сообщил источник - РИА Новости, 28.01.2026
19:17 28.01.2026 (обновлено: 19:22 28.01.2026)
Постпреды ЕС утвердили новые санкции против России, сообщил источник
в мире, россия, иран, евросоюз
В мире, Россия, Иран, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Постпреды Евросоюза на заседании в среду утвердили новые персональные санкции против России и Ирана, их опубликуют в четверг, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Обе темы были утверждены постпредами и будут окончательно одобрены завтра на заседании Совета ЕС, публикация в официальном журнале также ожидается завтра", - сообщил собеседник агентства.
СМИ также сообщили в среду, что в санкционные списки против России добавят шесть физлиц, в списки санкций по ситуации в Иране - 15 физлиц и шесть организаций, в санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - четыре физлица и шесть организаций, соответственно.
Посол России в Швеции Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов
Заголовок открываемого материала