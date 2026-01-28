В ASML рассказали о трудностях Европы при отказе от иностранных технологий

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гендиректор нидерландской компании-производителя полупроводников ASML Кристоф Фуке указал на трудности, с которыми Европа может столкнуться при попытке снизить зависимость от иностранных поставщиков технологий, и призвал реалистично оценивать необходимые для этого ресурсы.