https://ria.ru/20260128/evropa-2070835915.html
В ASML рассказали о трудностях Европы при отказе от иностранных технологий
В ASML рассказали о трудностях Европы при отказе от иностранных технологий - РИА Новости, 28.01.2026
В ASML рассказали о трудностях Европы при отказе от иностранных технологий
Гендиректор нидерландской компании-производителя полупроводников ASML Кристоф Фуке указал на трудности, с которыми Европа может столкнуться при попытке снизить... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:16:00+03:00
2026-01-28T18:16:00+03:00
2026-01-28T18:16:00+03:00
в мире
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260128/evropa-2070724091.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа
В ASML рассказали о трудностях Европы при отказе от иностранных технологий
Фуке: Европе будет трудно снизить зависимость от иностранных технологий
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гендиректор нидерландской компании-производителя полупроводников ASML Кристоф Фуке указал на трудности, с которыми Европа может столкнуться при попытке снизить зависимость от иностранных поставщиков технологий, и призвал реалистично оценивать необходимые для этого ресурсы.
"Каждому придется найти баланс между огромным стремлением к суверенитету - "мы хотим, чтобы все делалось в нашей стране" - и реальностью, которая такова: это довольно развернутая экосистема, ключевые элементы которой расположены в разных местах... Всем следует реалистично оценивать, что для этого потребуется и как много времени это займет", - заявил Фуке в интервью изданию Politico
.
Как пишет газета, Фуке также указал на то, что потребность в импорте ключевых частей технологических цепочек поставок из-за рубежа будет существовать всегда.