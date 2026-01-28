Рейтинг@Mail.ru
В Европе обвинили Украину в паранойе из-за договоренностей России и США
14:23 28.01.2026
В Европе обвинили Украину в паранойе из-за договоренностей России и США
В Европе обвинили Украину в паранойе из-за договоренностей России и США
В Европе обвинили Украину в паранойе из-за договоренностей России и США
В Европе считают паранойей опасения Украины по поводу того, что Россия и США в Анкоридже достигли договоренности об установлении контроля РФ над Донбассом,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:23:00+03:00
2026-01-28T14:23:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
В Европе обвинили Украину в паранойе из-за договоренностей России и США

Times: в Европе назвали опасения Киева из-за договоренностей РФ и США паранойей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Европе считают паранойей опасения Украины по поводу того, что Россия и США в Анкоридже достигли договоренности об установлении контроля РФ над Донбассом, пишет газета Times.
Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.
Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Кремле оценили начало прямых контактов между Россией, США и Украиной
Вчера, 13:10
Неназванный европейский правительственный советник рассказал изданию, что Киев некоторое время был обеспокоен тем, что американский лидер Дональд Трамп в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Аляске в августе 2025 года мог согласиться на установление контроля РФ над всем Донбассом.
"Он (советник - ред.) предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины", - говорится в публикации.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
В субботу, 25 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Злится все больше": в Британии заметили перемены в состоянии Зеленского
Вчера, 04:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
