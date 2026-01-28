https://ria.ru/20260128/evropa-2070724091.html
Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас
Европа больше не является главным центром внешнеполитического внимания США, и этот сдвиг носит структурный, а не временный характер, заявила глава европейской... РИА Новости, 28.01.2026
Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас
Каллас: Европа больше не является для Вашингтона основным центром притяжения