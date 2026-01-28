Рейтинг@Mail.ru
Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас - РИА Новости, 28.01.2026
11:42 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/evropa-2070724091.html
Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас
Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас - РИА Новости, 28.01.2026
Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас
Европа больше не является главным центром внешнеполитического внимания США, и этот сдвиг носит структурный, а не временный характер, заявила глава европейской... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:42:00+03:00
2026-01-28T11:42:00+03:00
в мире
европа
сша
вашингтон (штат)
кайя каллас
евросоюз
европа
сша
вашингтон (штат)
в мире, европа, сша, вашингтон (штат), кайя каллас, евросоюз
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Кайя Каллас, Евросоюз
Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас

Каллас: Европа больше не является для Вашингтона основным центром притяжения

© REUTERS / Liesa Johannssen Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Европа больше не является главным центром внешнеполитического внимания США, и этот сдвиг носит структурный, а не временный характер, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«
"Пожалуй, самые масштабные изменения в ходе фундаментальной переориентации происходят по другую сторону Атлантики. Переосмысление, которое потрясло трансатлантические отношения до их основания. Позвольте мне быть предельно ясной: мы хотим прочных трансатлантических связей, США останутся партнёром и союзником Европы, однако Европе необходимо адаптироваться к новым реалиям", - сказала она на оборонной конференции ЕС.
По ее словам, "Европа больше не является для Вашингтона основным центром притяжения". "Этот сдвиг продолжается уже некоторое время, он носит структурный, а не временный характер", - добавила она.
"Чувствует слабость". США сделали Европе роковое предложение
27 января, 08:00
"Чувствует слабость". США сделали Европе роковое предложение
27 января, 08:00
 
В миреЕвропаСШАВашингтон (штат)Кайя КалласЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала