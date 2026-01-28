Рейтинг@Mail.ru
В Европе все чаще обсуждают здоровье Трампа, пишет Politico
09:14 28.01.2026
В Европе все чаще обсуждают здоровье Трампа, пишет Politico
Европейские чиновники на всех уровнях все чаще обсуждают тему здоровья президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico, несмотря на то, что... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В Европе все чаще обсуждают здоровье Трампа, пишет Politico

Politico: здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в ЕС

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Европейские чиновники на всех уровнях все чаще обсуждают тему здоровья президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico, несмотря на то, что американский лидер недавно заявлял о своем исключительном здоровье.
"Опасения по поводу здоровья президента США "стремительно становятся более обсуждаемой темой на всех уровнях", - заявил изданию неназванный европейский чиновник.
Лидеру США периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу
22 декабря 2025, 08:49
 
