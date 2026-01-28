Рейтинг@Mail.ru
Франция работает над новыми санкциями против России на уровне ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
23:47 28.01.2026
Франция работает над новыми санкциями против России на уровне ЕС
Франция работает над новыми санкциями против России на уровне ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
Франция работает над новыми санкциями против России на уровне ЕС
Франция в настоящий момент работает над новыми санкциями против России на уровне Европейского союза, сообщил в среду французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
россия
франция
киев
эммануэль макрон
владимир зеленский
россия
франция
киев
в мире, россия, франция, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Россия, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Франция работает над новыми санкциями против России на уровне ЕС

Макрон: Франция работает над новыми санкциями против России на уровне ЕС

Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Франция в настоящий момент работает над новыми санкциями против России на уровне Европейского союза, сообщил в среду французский президент Эммануэль Макрон.
"Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию... Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х по завершении телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Макрон добавил, что Киев может рассчитывать на Париж в рамках "Коалиции желающих". Французский лидер также пообещал "продолжать усилия" по пресечению деятельности так называемого теневого флота.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В миреРоссияФранцияКиевЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
