Франция работает над новыми санкциями против России на уровне ЕС

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Франция в настоящий момент работает над новыми санкциями против России на уровне Европейского союза, сообщил в среду французский президент Эммануэль Макрон.
"Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию... Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х по завершении телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.