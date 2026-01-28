Франция работает над новыми санкциями против России на уровне ЕС

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Франция в настоящий момент работает над новыми санкциями против России на уровне Европейского союза, сообщил в среду французский президент Эммануэль Макрон.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.