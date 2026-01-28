Рейтинг@Mail.ru
Вопрос отношений с Россией разделил партию Ле Пен, пишет Politico - РИА Новости, 28.01.2026
23:03 28.01.2026 (обновлено: 23:04 28.01.2026)
Вопрос отношений с Россией разделил партию Ле Пен, пишет Politico
Вопрос отношений с Россией разделил партию Ле Пен, пишет Politico
в мире, россия, франция, украина, марин ле пен, шарль де голль, politico, нато, оон
В мире, Россия, Франция, Украина, Марин Ле Пен, Шарль де Голль, Politico, НАТО, ООН
Вопрос отношений с Россией разделил партию Ле Пен, пишет Politico

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение", парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, столкнулась с внутренними противоречиями по вопросу развития отношений с Россией, сообщает издание Politico со ссылкой на шестерых членов партии, близких к ее руководству.
"В партии существуют острые разногласия по вопросу о том, стоит ли считать Кремль угрозой. Крыло партии, возглавляемое (лидером политической силы – ред.) Жорданом Барделла,.. рассматривает Россию как "угрозу" для Франции и Европы. В противоположность им, более традиционалистское крыло придерживается российской точки зрения, что конфликт (вокруг Украины – ред.) был вызван расширением НАТО на восток", – говорится в публикации.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ле Пен сравнила законопроект о новом бюджете Франции с Чернобылем
23 января, 13:21
Один из собеседников издания, являющийся также работником министерства обороны Франции, заявил, что в политической силе есть три крупных группы по этому вопросу: традиционная группа сторонников диалога с Россией, активная "прозападная" группа, возглавляемая Барделла и евродепутатом от этой партии Пьером-Роменом Тионне, и молчаливое большинство, которое в целом ничего не имеет против диалога с Москвой, но не высказывает этого публично, опасаясь что это оттолкнет от них избирателей. Члены как традиционной, так и "прозападной" групп при этом считают, что олицетворяют большинство членов партии, и убеждены, что противостоящие им коллеги по политической силе находятся в меньшинстве, уточняет Politico.
Большое значение для того, какая из групп в итоге одержит верх и какую внешнеполитическую линию будет проводить "Национальное объединение", имеет результат апелляционного процесса Ле Пен. В то время как Барделла, по мнению Politico, является одним из лидеров "прозападной" группы, бывшая лидер партии и глава ее фракции во французском парламенте Марин Ле Пен больше привержена политической традиции бывшего президента Франции Шарля де Голля (1959-1969), который во время президентства критиковал политику США и был сторонником сотрудничества с Советским союзом в ряде вопросов, напоминает издание.
Таким образом, если партию на президентских выборах 2027 года будет представлять Ле Пен, то политическая сила будет придерживаться "голлистской линии", а если Барделла, то скорее "голлистко-атлантической линии", и гораздо меньше критиковать НАТО, считает Politico.
При этом, даже "прозападная" группа Барделла внутри партии не спешит активно занимать антироссийскую позицию. Евродепутаты от "Национального объединения" несколько раз воздерживались при голосовании в ЕП по резолюциям, касающимся конфликта вокруг Украины, а члены французского парламента от этой правой партии воздерживались при голосованиях по вопросам оказания со стороны Парижа военной и политической поддержки Киеву. Сам Барделла при этом выступал против отправки Украине дальнобойных ракет и размещения на ее территории французских солдат без мандата ООН, напоминает издание.
Апелляционный суд Парижа начал 13 января рассмотрение апелляции Марин Ле Пен на приговор суда по делу о хищении средств Европарламента от 31 марта 2025 года, по которому ей запрещено избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
Слушания по апелляции продлятся до 12 февраля. Сама Ле Пен ранее заявляла, что решение по ее делу, вероятно, будет вынесено летом. Политик неоднократно заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию "Национальное объединение" будет представлять Барделла.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Филиппо отреагировал на слова о желании ЕС помешать миру на Украине
21 декабря 2025, 16:46
 
