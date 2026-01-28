ЕС выдавливает ненужных украинцев за пределы союза, заявил Мирошник

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя информацию о том, что в Польше с февраля прекратят выплачивать пособия на детей неработающих украинцев, заявил, что Евросоюз плавно выдавливает "ненужных украинцев" за пределы объединения.
"В ЕС плавно выдавливают "ненужных украинцев" из своих пределов... Прагматичные европейцы ждут у себя только работоспособных эмигрантов с заниженными требованиями к оплате труда. Гуманность, как рекламная акция, для детей, стариков и неработоспособных, плавно сворачивается", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
В настоящее время на граждан Украины в Польше распространяется специальный закон, который ставит их в приоритетное положение по сравнению с другими иностранцами. Это касается права проживания в Польше, доступа к рынку труда, медицинскому обслуживанию, социальной помощи.
Недавно президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь, это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. После он подписал другой принятый сеймом закон о помощи гражданам Украины, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.
По различным данным, в Польше проживают около 1,5 миллионов беженцев с Украины.
Во Франции украинские беженцы стали получать меньше помощи, сообщают СМИ
22 декабря 2025, 13:59