Рейтинг@Mail.ru
ЕС выдавливает ненужных украинцев за пределы союза, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/es-2070869964.html
ЕС выдавливает ненужных украинцев за пределы союза, заявил Мирошник
ЕС выдавливает ненужных украинцев за пределы союза, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.01.2026
ЕС выдавливает ненужных украинцев за пределы союза, заявил Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя информацию о том, что в Польше с февраля прекратят выплачивать... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T22:28:00+03:00
2026-01-28T22:28:00+03:00
в мире
польша
украина
россия
родион мирошник
кароль навроцкий
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070784330.html
https://ria.ru/20251222/frantsiya-2063835928.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, родион мирошник, кароль навроцкий, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Россия, Родион Мирошник, Кароль Навроцкий, Евросоюз
ЕС выдавливает ненужных украинцев за пределы союза, заявил Мирошник

Мирошник: ЕС плавно выдавливает неработающих украинцев за пределы союза

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя информацию о том, что в Польше с февраля прекратят выплачивать пособия на детей неработающих украинцев, заявил, что Евросоюз плавно выдавливает "ненужных украинцев" за пределы объединения.
ЕС плавно выдавливают "ненужных украинцев" из своих пределов... Прагматичные европейцы ждут у себя только работоспособных эмигрантов с заниженными требованиями к оплате труда. Гуманность, как рекламная акция, для детей, стариков и неработоспособных, плавно сворачивается", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Украинцы живут в "позорной бедности", заявил эксперт
Вчера, 15:18
Пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации Польши Катажина Галецкая в декабре 2025 года сообщила, что граждан Украины хотят лишить особых прав и привилегий в Польше и в этой связи МВД Польши уже подготовило соответствующий законопроект.
В настоящее время на граждан Украины в Польше распространяется специальный закон, который ставит их в приоритетное положение по сравнению с другими иностранцами. Это касается права проживания в Польше, доступа к рынку труда, медицинскому обслуживанию, социальной помощи.
Недавно президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь, это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. После он подписал другой принятый сеймом закон о помощи гражданам Украины, который лишает неработающих иностранцев социальных выплат.
По различным данным, в Польше проживают около 1,5 миллионов беженцев с Украины.
Украинские беженцы на вокзале Гар де Лион в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Во Франции украинские беженцы стали получать меньше помощи, сообщают СМИ
22 декабря 2025, 13:59
 
В миреПольшаУкраинаРоссияРодион МирошникКароль НавроцкийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала