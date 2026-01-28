В Польше госпитализировали председателя крупнейшей оппозиционной партии

ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский госпитализирован в среду, сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.
"Председатель Ярослав Качиньский находится в Варшавском госпитале, куда он был помещен в среду", - рассказал Бохенек журналистам.
По его словам, причиной госпитализации Качиньского стала "сезонная инфекция".
При этом представитель PiS заявил, что лидер партии "должен пройти тщательное обследование и будет находиться под наблюдением врачей в течение нескольких дней".
Он добавил, что ближайшие внутрипартийные мероприятия пройдут под председательством заместителя председателя Мариуша Блащака.
Качиньскому 76 лет. Информация о состоянии его здоровья является достаточно закрытой. Известно, что не так давно он перенес хирургическую операцию на колене.
