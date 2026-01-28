Рейтинг@Mail.ru
В Польше госпитализировали председателя крупнейшей оппозиционной партии
16:27 28.01.2026
В Польше госпитализировали председателя крупнейшей оппозиционной партии
В Польше госпитализировали председателя крупнейшей оппозиционной партии - РИА Новости, 28.01.2026
В Польше госпитализировали председателя крупнейшей оппозиционной партии
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский госпитализирован в среду, сообщил пресс-секретарь партии... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:27:00+03:00
2026-01-28T16:27:00+03:00
в мире
польша
ярослав качиньский
рафал бохенек
мариуш блащак
право и справедливость
польша
в мире, польша, ярослав качиньский, рафал бохенек, мариуш блащак, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Рафал Бохенек, Мариуш Блащак, Право и справедливость
В Польше госпитализировали председателя крупнейшей оппозиционной партии

В Польше госпитализировали председателя оппозиционной партии Качиньского

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский госпитализирован в среду, сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.
"Председатель Ярослав Качиньский находится в Варшавском госпитале, куда он был помещен в среду", - рассказал Бохенек журналистам.
По его словам, причиной госпитализации Качиньского стала "сезонная инфекция".
При этом представитель PiS заявил, что лидер партии "должен пройти тщательное обследование и будет находиться под наблюдением врачей в течение нескольких дней".
Он добавил, что ближайшие внутрипартийные мероприятия пройдут под председательством заместителя председателя Мариуша Блащака.
Качиньскому 76 лет. Информация о состоянии его здоровья является достаточно закрытой. Известно, что не так давно он перенес хирургическую операцию на колене.
В миреПольшаЯрослав КачиньскийРафал БохенекМариуш БлащакПраво и справедливость
 
 
