В Польше госпитализировали председателя крупнейшей оппозиционной партии

При этом представитель PiS заявил, что лидер партии "должен пройти тщательное обследование и будет находиться под наблюдением врачей в течение нескольких дней".

Качиньскому 76 лет. Информация о состоянии его здоровья является достаточно закрытой. Известно, что не так давно он перенес хирургическую операцию на колене.