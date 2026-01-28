https://ria.ru/20260128/es-2070783819.html
В ЕС предложили объединить посты глав Еврокомиссии и Евросовета, пишут СМИ
Председатель фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер считает, что должности председателя Еврокомиссии (ЕК) и главы... РИА Новости, 28.01.2026
В ЕС предложили объединить посты глав Еврокомиссии и Евросовета, пишут СМИ
Politico: Вебер считает, что посты глав ЕК и Евросовета нужно объединить