15:14 28.01.2026
В ЕС предложили объединить посты глав Еврокомиссии и Евросовета, пишут СМИ
в мире
брюссель
манфред вебер
европейский совет
евросоюз
европейская народная партия
еврокомиссия
Брюссель
в мире, брюссель, манфред вебер, европейский совет, евросоюз, европейская народная партия, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Манфред Вебер, Европейский совет, Евросоюз, Европейская народная партия, Еврокомиссия
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер считает, что должности председателя Еврокомиссии (ЕК) и главы Европейского совета должны быть объединены, пишет газета Politico.
"Манфред Вебер в среду заявил, что должности председателя Европейской комиссии и председателя Европейского совета должны быть объединены, чтобы ЕС мог выступать единым фронтом на мировой арене", - говорится в материале издания.
По информации газеты, выступая на мероприятии перед представителями бизнеса в Брюсселе, Вебер заявил, что подобная реформа якобы не потребует внесения изменений в договоры блока. По его словам, шаг может быть реализован после выборов в ЕС в 2029 году.
"Мы заблокированы, лишены возможности говорить, голосовать, у нас нет права голоса на мировой арене, и это должно быть прекращено", - приводит издание слова председателя фракции.
В мире, Брюссель, Манфред Вебер, Европейский совет, Евросоюз, Европейская народная партия, Еврокомиссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
