Европейцы перестают считать ЕС центром силы, заявил Пушков
В Европе растет пессимизм, связанный с трансатлантическим разладом, значительная часть европейцев не считает, что ЕС может иметь дело с центрами силы, заявил...
2026-01-28T14:53:00+03:00
2026-01-28T14:53:00+03:00
2026-01-28T14:53:00+03:00
Европейцы перестают считать ЕС центром силы, заявил Пушков
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Европе растет пессимизм, связанный с трансатлантическим разладом, значительная часть европейцев не считает, что ЕС может иметь дело с центрами силы, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
Он уточнил, что опросы отражают начало перехода европейского общественного сознания к пониманию того, что в новом "постзападном мире" они могут оказаться в "стратегическом одиночестве", что является непривычным состоянием как для правящих элит, так и для населения стран ЕС
.
"Судя по настроениям в ЕС, его граждане в большинстве своем с тревогой относятся к вступлению в эпоху, которую западные авторы все чаще называют "постзападным миропорядком". Данные опросов говорят о том, что европейцы относятся к самым большим пессимистам в мире, что сильно контрастирует с настроениями конца 20-го - начала 21 века, когда Европа
ощущала себя на подъеме", - написал Пушков
в своем Telegram-канале.
По его словам, 46% опрошенных европейцев (против 39%) также не считают, что ЕС представляет собой центр силы, способный на равных иметь дело с глобальными центрами мощи - США
и Китаем
. Сомнения в этом среди европейцев за последний год усилились, подчеркнул Пушков.
Сенатор предположил, что одной из причин роста скептицизма европейцев является "трансатлантический разлад и растущее ощущение, что Европа больше не может в полной мере полагаться на США и на альянс с ними". При этом, по словам Пушкова, вопреки усилиям европейских руководителей, которые весь прошедший год "делали вид, что западный альянс остается прочным, а разногласия с США при Трампе носят лишь тактический характер", европейское общественное мнение отражает более реальную картину.
"Речь идет о серьезном размежевании с США по ряду крупных вопросов, начиная от политики в отношении России
и Украины
и заканчивая Гренландией
. Растут также сомнения, что США в случае военного конфликта станут защищать Европу военными средствами, что считалось несомненным со времен создания НАТО
. Сейчас же европейцы ставят эту данность под сомнение", - добавил Пушков.