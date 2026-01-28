Европейцы перестают считать ЕС центром силы, заявил Пушков

Сенатор предположил, что одной из причин роста скептицизма европейцев является "трансатлантический разлад и растущее ощущение, что Европа больше не может в полной мере полагаться на США и на альянс с ними". При этом, по словам Пушкова, вопреки усилиям европейских руководителей, которые весь прошедший год "делали вид, что западный альянс остается прочным, а разногласия с США при Трампе носят лишь тактический характер", европейское общественное мнение отражает более реальную картину.