Эрнст выразил соболезнования в связи со смертью Олейникова
Культура
 
15:03 28.01.2026
Эрнст выразил соболезнования в связи со смертью Олейникова
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, говоря о режиссере, сценаристе и телеведущем Александре Олейникове, отметил, что он был легким,... РИА Новости, 28.01.2026
александр олейников (режиссер), константин эрнст, игорь золотовицкий, вгик, нтв (телеканал)
Культура, Москва, Россия, Александр Олейников (режиссер), Константин Эрнст, Игорь Золотовицкий, ВГИК, НТВ (телеканал)
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, говоря о режиссере, сценаристе и телеведущем Александре Олейникове, отметил, что он был легким, остроумным, "раздолбайским" человеком.
Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Церемония прощания с режиссером прошла в среду в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища.
Режиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Олейникова
Вчера, 13:52
"Он был всегда самым молодым, самым легким, самым остроумным, самым раздолбайским. И точно смерть не имела к нему никакого отношения", - сказал Эрнст на церемонии прощания.
Гендиректор Первого канала рассказал, что последний раз виделся с Олейниковым на прощании с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким. Эрнст подчеркнул, что тогда "в страшном сне" не мог представить, что через десять дней будет стоять на церемонии прощания с Александром.
"Много чего мы вместе делали. Саша был человеком очень необычным, талантливым. И если там буквально перечислять какие-то его события, можно понять, почему у него такое количество людей на телеке и в кино, которые его ценят и любят. Потому что его талант был многогранен", - добавил Эрнст.
Он добавил, что познакомился с Олейниковым в конце 1980-х, когда работал в программе "Взгляд", а затем они вместе создавали разные проекты.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.
Александр Стриженов, Екатерина Стриженова и их дочь Александра - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Стриженова рассказала о последней встрече с Олейниковым
25 января, 13:33
 
Культура
 
 
