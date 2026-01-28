Эрнст выразил соболезнования в связи со смертью Олейникова

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, говоря о режиссере, сценаристе и телеведущем Александре Олейникове, отметил, что он был легким, остроумным, "раздолбайским" человеком.

Олейников ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Церемония прощания с режиссером прошла в среду в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища.

"Он был всегда самым молодым, самым легким, самым остроумным, самым раздолбайским. И точно смерть не имела к нему никакого отношения", - сказал Эрнст на церемонии прощания.

Гендиректор Первого канала рассказал, что последний раз виделся с Олейниковым на прощании с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким . Эрнст подчеркнул, что тогда "в страшном сне" не мог представить, что через десять дней будет стоять на церемонии прощания с Александром.

"Много чего мы вместе делали. Саша был человеком очень необычным, талантливым. И если там буквально перечислять какие-то его события, можно понять, почему у него такое количество людей на телеке и в кино, которые его ценят и любят. Потому что его талант был многогранен", - добавил Эрнст.

Он добавил, что познакомился с Олейниковым в конце 1980-х, когда работал в программе "Взгляд", а затем они вместе создавали разные проекты.

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе . С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ ".