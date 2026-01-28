https://ria.ru/20260128/ernst-2070781851.html
Эрнст выразил соболезнования в связи со смертью Олейникова
Эрнст выразил соболезнования в связи со смертью Олейникова - РИА Новости, 28.01.2026
Эрнст выразил соболезнования в связи со смертью Олейникова
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, говоря о режиссере, сценаристе и телеведущем Александре Олейникове, отметил, что он был легким,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:03:00+03:00
2026-01-28T15:03:00+03:00
2026-01-28T15:03:00+03:00
культура
москва
россия
александр олейников (режиссер)
константин эрнст
игорь золотовицкий
вгик
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070746931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24e069abf8f7befc2fcba7f5174558d5.jpg
https://ria.ru/20260128/ljubimova-2070762459.html
https://ria.ru/20260125/strizhenova-2070169443.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070746931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a6eab11688011b24ffdfb3a45dab7d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, александр олейников (режиссер), константин эрнст, игорь золотовицкий, вгик, нтв (телеканал)
Культура, Москва, Россия, Александр Олейников (режиссер), Константин Эрнст, Игорь Золотовицкий, ВГИК, НТВ (телеканал)
Эрнст выразил соболезнования в связи со смертью Олейникова
Эрнст: Олейников всегда был самым молодым, легким и остроумным
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, говоря о режиссере, сценаристе и телеведущем Александре Олейникове, отметил, что он был легким, остроумным, "раздолбайским" человеком.
Олейников
ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Церемония прощания с режиссером прошла в среду в Москве
в Большом зале Троекуровского кладбища.
"Он был всегда самым молодым, самым легким, самым остроумным, самым раздолбайским. И точно смерть не имела к нему никакого отношения", - сказал Эрнст
на церемонии прощания.
Гендиректор Первого канала рассказал, что последний раз виделся с Олейниковым на прощании с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким
. Эрнст подчеркнул, что тогда "в страшном сне" не мог представить, что через десять дней будет стоять на церемонии прощания с Александром.
"Много чего мы вместе делали. Саша был человеком очень необычным, талантливым. И если там буквально перечислять какие-то его события, можно понять, почему у него такое количество людей на телеке и в кино, которые его ценят и любят. Потому что его талант был многогранен", - добавил Эрнст.
Он добавил, что познакомился с Олейниковым в конце 1980-х, когда работал в программе "Взгляд", а затем они вместе создавали разные проекты.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе
. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ
".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.