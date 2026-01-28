Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ на Энергодар пострадала женщина - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 28.01.2026 (обновлено: 20:54 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/energodar-2070860896.html
При атаке дрона ВСУ на Энергодар пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ на Энергодар пострадала женщина - РИА Новости, 28.01.2026
При атаке дрона ВСУ на Энергодар пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ на Энергодар Запорожской области одна жительница города была тяжело ранена, она госпитализирована, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:53:00+03:00
2026-01-28T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
https://ria.ru/20260128/boepripas-2070741945.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
При атаке дрона ВСУ на Энергодар пострадала женщина

Женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ на Энергодар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на Энергодар Запорожской области одна жительница города была тяжело ранена, она госпитализирована, сообщил глава города Максим Пухов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что женщина погибла в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре при атаке БПЛА противника.
"К глубочайшему сожалению, одна женщина, как сообщалось ранее, погибла. Вторая доставлена в городскую больницу с полученными ранениями. По предварительной информации, её состояние оценивается как тяжёлое. Медики оказывают ей всю необходимую квалифицированную помощь. За её здоровье борются лучшие специалисты", - сообщил Пухов в Telegram-канале.
Глава администрации обратился к жителям с просьбой быть предельно осторожными и бдительными, так как угроза повторения подобных варварских актов не миновала. Он рекомендовал избегать мест скопления людей и внимательно следить за обстановкой.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на мужчину в Херсонской области
Вчера, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала