При атаке дрона ВСУ на Энергодар пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ на Энергодар пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ на Энергодар Запорожской области одна жительница города была тяжело ранена, она госпитализирована, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:53:00+03:00
2026-01-28T20:53:00+03:00
2026-01-28T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
