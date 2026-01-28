https://ria.ru/20260128/energodar-2070839601.html
Женщина погибла при атаке БПЛА в Энергодаре
Женщина погибла при атаке БПЛА в Энергодаре - РИА Новости, 28.01.2026
Женщина погибла при атаке БПЛА в Энергодаре
Женщина погибла в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре при атаке БПЛА противника, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:32:00+03:00
2026-01-28T18:32:00+03:00
2026-01-28T18:33:00+03:00
запорожская область
энергодар
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260128/reuters-2070750232.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс
Запорожская область, Энергодар, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
Женщина погибла при атаке БПЛА в Энергодаре
В Энергодаре женщина погибла при ударе украинских БПЛА