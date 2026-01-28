Рейтинг@Mail.ru
Агент ICE попытался проникнуть в консульство Эквадора в Миннеаполисе - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ekvador-2070691590.html
Агент ICE попытался проникнуть в консульство Эквадора в Миннеаполисе
Агент ICE попытался проникнуть в консульство Эквадора в Миннеаполисе - РИА Новости, 28.01.2026
Агент ICE попытался проникнуть в консульство Эквадора в Миннеаполисе
МИД Эквадора выразил протест в связи с попыткой агента иммиграционной полиции США проникнуть в консульство страны в Миннеаполисе, сообщило министерство. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:23:00+03:00
2026-01-28T08:23:00+03:00
в мире
эквадор
сша
миннеаполис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070377365_0:38:1448:854_1920x0_80_0_0_f8b59160c69930d2a0ddb403b23c975f.jpg
https://ria.ru/20260104/ekvador-2066302960.html
эквадор
сша
миннеаполис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070377365_65:0:1382:988_1920x0_80_0_0_1cc51aa19ba19ee0b8024f4639e928be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, сша, миннеаполис
В мире, Эквадор, США, Миннеаполис
Агент ICE попытался проникнуть в консульство Эквадора в Миннеаполисе

МИД Эквадора выразил протест из-за попытки агента ICE проникнуть в консульство

© REUTERS / Leah MillisСотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Leah Millis
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. МИД Эквадора выразил протест в связи с попыткой агента иммиграционной полиции США проникнуть в консульство страны в Миннеаполисе, сообщило министерство.
"Консул Эквадора в Миннеаполисе сообщил, что сегодня в районе 11.00 агент иммиграционной полиции (ICE) попытался пройти на территорию консульства", - говорится в сообщении.
Сотрудники консульства воспрепятствовали его проходу, таким образом защитив эквадорских граждан, находившихся на территории дипмиссии.
"Министр иностранных дел направила ноту протеста в посольство США в Эквадоре, чтобы действия подобного характера не повторились в консульствах Эквадора в США", - отметил МИД.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Эквадор ввел запрет на въезд в страну для венесуэльцев, связанных с Мадуро
4 января, 04:36
 
В миреЭквадорСШАМиннеаполис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала