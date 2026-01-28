https://ria.ru/20260128/ekspert-2070680258.html
Мошенники начали использовать фейковые аккаунты управляющих компаний
Мошенники начали использовать фейковые аккаунты управляющих компаний - РИА Новости, 28.01.2026
Мошенники начали использовать фейковые аккаунты управляющих компаний
Мошенники стали создавать фейковые аккаунты управляющих компаний, чтобы обманывать пользователей под предлогом "обновления списка жильцов" и "подтверждения... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T04:54:00+03:00
2026-01-28T04:54:00+03:00
2026-01-28T04:54:00+03:00
технологии
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20260127/moshenniki-2070449778.html
https://ria.ru/20260128/moshenniki-2070673125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
Мошенники начали использовать фейковые аккаунты управляющих компаний
РИА Новости: мошенники начали создавать фейковые аккаунты управляющих компаний
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мошенники стали создавать фейковые аккаунты управляющих компаний, чтобы обманывать пользователей под предлогом "обновления списка жильцов" и "подтверждения актуальности сведений", рассказал РИА Новости главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.
"В январе 2026 года злоумышленники стали создавать для обмана пользователей фейковые аккаунты от имени управляющих компаний. В профиле таких аккаунтов указано, что он создан якобы руководителем УК, указаны его фамилия, имя и отчество. С фальшивого аккаунта УК пользователям рассылают сообщения о том, что руководитель компании проводит "обновление электронного списка жильцов", и просят подтвердить актуальность информации", - сказал Дудков.
На первом этапе сложных атак кибермошенники используют схему FakeBoss. Они отправляют пользователю код из смс-сообщений или ссылку на Telegram-бот под видом официального сервиса, чтобы вынудить пользователя назвать этот код, а затем создать видимость взлома личного кабинета госсервиса жертвы.
После этого мошенники переходят к следующим этапам манипуляций, а конечным этапом обмана является кража денег жертвы.
"Такие атаки носят целевой характер, киберпреступники готовятся к их проведению заранее и собирают информацию о жертвах. Об этом говорит тот факт, что мошенники указывают в сообщениях реальные адреса пользователей, которые обслуживает управляющая компания", - предупредил Дудков.