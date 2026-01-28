Рейтинг@Mail.ru
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком - РИА Новости, 28.01.2026
08:14 28.01.2026 (обновлено: 08:17 28.01.2026)
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком
2026
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Срок продажи российской доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) истекает 24 марта в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии, что содержит дурной подтекст и негативный намек, заявил РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Минфин США ранее продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта.
“Я не большой поклонник теорий заговора, но крайний срок, 24 марта, это день, когда они начали бомбить Югославию. Это плохой подтекст, у него скверный привкус, и содержится послание, которое не вызывает у меня восторга”, - сказал Вулин.
Как отметил Вулин, все проблемы вокруг NIS вызваны действиями США, а не России. При этом он выразил уверенность, что российской и венгерской сторонам удастся прийти к соглашению по купле-продаже доли в компании.
Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали, минфин Сербии ожидает в середине марта подписания договора о продаже российской доли в попавшей под санкции США "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вучичу советовали закрыть российские СМИ в Сербии
26 января, 18:46
 
В миреСербияСШАЮгославияАлександр ВулинНефтяная индустрия СербииНАТОСанкции в отношении России
 
 
