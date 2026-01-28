https://ria.ru/20260128/eks-premer-2070691110.html
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком - РИА Новости, 28.01.2026
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком
Срок продажи российской доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) истекает 24 марта в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии, что содержит дурной... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:14:00+03:00
2026-01-28T08:14:00+03:00
2026-01-28T08:17:00+03:00
в мире
сербия
сша
югославия
александр вулин
нефтяная индустрия сербии
нато
санкции в отношении россии
