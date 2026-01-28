Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России на неделе составила 0,19 процента - РИА Новости, 28.01.2026
20:29 28.01.2026
Инфляция в России на неделе составила 0,19 процента
Инфляция в России на неделе с 20 по 26 января составила 0,19%, с начала года цены выросли на 1,91%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 28.01.2026
Инфляция в России на неделе составила 0,19 процента

Инфляция в России с 20 по 26 января составила 0,19%

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инфляция в России на неделе с 20 по 26 января составила 0,19%, с начала года цены выросли на 1,91%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 20 по 26 января 2026 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала месяца – 101,91%", - говорится в публикации.
На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 2%. В том числе огурцы подорожали на 4,6%, помидоры - на 1,8%, капуста и морковь - на 1,7%, картофель - на 1,6%, свекла - на 1,5%, яблоки - на 1,3%, лук - на 0,5%, бананы - на 0,4%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 20 по 26 января подорожали: водка - на 1,6%, говядина - на 1%, маргарин - на 0,7%, вермишель - на 0,6%, кефир - на 0,5%, баранина, яйца, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, пшеничный хлеб - на 0,3%, сосиски, сардельки, рыба, сметана, ржаной хлеб, гречка и чай - на 0,2%, вареные колбасы, молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, мука, макаронные изделия, сахар и соль - на 0,1%.
Подешевели свинина - на 0,4%, мясо кур и сливочное масло - на 0,3%, полукопченые, варено-копченые колбасы, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания и рис - на 0,2%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 20 по 26 января подорожали: туалетная бумага - 0,7%, зубные пасты - на 0,6%, туалетное мыло - на 0,5%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, пеленки для новорожденных, стиральные порошки и зубные щетки - на 0,2%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и спички - на 0,1%.
Электропылесосы подешевели на 0,7%, смартфоны - на 0,6%, телевизоры - на 0,2%. Цены как на иностранные, так и на отечественные легковые автомобили не изменились. Стоимость бензина и дизельного топлива осталась практически на уровне прошлой недели.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал римантадин - на 0,9%, корвалол и нафазолин - на 0,4%, активированный уголь, анальгин и пенталгин - на 0,3%, валидол - на 0,1%. Снизились цены на ренгалин - на 0,1%.
Бизнесвумен строит башню из монет - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год
27 января, 02:31
 
