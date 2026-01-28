Решетников рассказал о предложении МЭР по параллельному импорту

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложение Минэкономразвития о закреплении механизма параллельного импорта в качестве постоянной меры затронет ограниченную номенклатуру товаров, он по-прежнему будет применяться избирательно, как и сейчас, пояснил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

Во вторник в Telegram-канале правительства РФ было опубликовано сообщение, из которого следовало, что Минэкономразвития предлагает сделать механизм параллельного импорта постоянным.

"Речь идет о придании существующей модели постоянного характера. Сейчас это действует как антисанкционная мера. То есть параллельный импорт по-прежнему будет применяться избирательно и касаться ограниченной и управляемой товарной номенклатуры", - сказал Решетников

Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году. Он позволяет ввозить в страну определенный перечень товаров без разрешения производителя. Этот перечень определяет Минпромторг . Механизм параллельного импорта продлен на 2026 год.

Решетников отметил, что критерии для определения категорий товаров будут дополнительно проработаны с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. "Одним из критериев для применения механизма могло бы стать отсутствие экономической деятельности на территории России", - сказал он.

Решетников подчеркнул, что речь не идет о переходе к международному исчерпанию прав в целом.

"Это сохранение того порядка, который сейчас есть. Когда мы по определенным группам товаров, которые условно не имеют экономической целесообразности и перспектив производства в стране, (можем - ред.) оставить механизм параллельного импорта, чтобы не было вот этих моноимпортеров, импортеров-монополистов, и в результате на какую-то продукцию цены в нашей стране оказывались выше, чем цены в соседних странах", - пояснил министр.