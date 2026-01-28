Рейтинг@Mail.ru
Решетников рассказал о предложении МЭР по параллельному импорту - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ekonomika-2070783269.html
Решетников рассказал о предложении МЭР по параллельному импорту
Решетников рассказал о предложении МЭР по параллельному импорту - РИА Новости, 28.01.2026
Решетников рассказал о предложении МЭР по параллельному импорту
Предложение Минэкономразвития о закреплении механизма параллельного импорта в качестве постоянной меры затронет ограниченную номенклатуру товаров, он... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:12:00+03:00
2026-01-28T15:12:00+03:00
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:88:3232:1906_1920x0_80_0_0_9e8b72a0bedfbe6650bf0d7a0e8ffdee.jpg
https://ria.ru/20250909/minpromtorg-2040578512.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Решетников рассказал о предложении МЭР по параллельному импорту

Решетников: механизм параллельного импорта будет применяться избирательно

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложение Минэкономразвития о закреплении механизма параллельного импорта в качестве постоянной меры затронет ограниченную номенклатуру товаров, он по-прежнему будет применяться избирательно, как и сейчас, пояснил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
Во вторник в Telegram-канале правительства РФ было опубликовано сообщение, из которого следовало, что Минэкономразвития предлагает сделать механизм параллельного импорта постоянным.
"Речь идет о придании существующей модели постоянного характера. Сейчас это действует как антисанкционная мера. То есть параллельный импорт по-прежнему будет применяться избирательно и касаться ограниченной и управляемой товарной номенклатуры", - сказал Решетников.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году. Он позволяет ввозить в страну определенный перечень товаров без разрешения производителя. Этот перечень определяет Минпромторг. Механизм параллельного импорта продлен на 2026 год.
Решетников отметил, что критерии для определения категорий товаров будут дополнительно проработаны с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. "Одним из критериев для применения механизма могло бы стать отсутствие экономической деятельности на территории России", - сказал он.
Решетников подчеркнул, что речь не идет о переходе к международному исчерпанию прав в целом.
"Это сохранение того порядка, который сейчас есть. Когда мы по определенным группам товаров, которые условно не имеют экономической целесообразности и перспектив производства в стране, (можем - ред.) оставить механизм параллельного импорта, чтобы не было вот этих моноимпортеров, импортеров-монополистов, и в результате на какую-то продукцию цены в нашей стране оказывались выше, чем цены в соседних странах", - пояснил министр.
По его словам, в Минпромторге, который курирует тему параллельного импорта, в целом подтверждают, что такой механизм полезен, а конкретные товарные группы - вопрос дискуссии и анализа.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Минпромторг не планирует расширять список параллельного импорта
9 сентября 2025, 05:26
 
РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала