В Египте пропали двое туристов из России
16:55 28.01.2026
В Египте пропали двое туристов из России
В Египте пропали двое туристов из России
Двое туристов из России пропали в Египте и не выходят на связь третьи сутки, рассказал РИА Новости отец одного из них. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:55:00+03:00
2026-01-28T16:55:00+03:00
каир (город), шарм-эш-шейх, россия
Каир (город), Шарм-эш-Шейх, Россия
В Египте пропали двое туристов из России

КАИР, 28 янв - РИА Новости. Двое туристов из России пропали в Египте и не выходят на связь третьи сутки, рассказал РИА Новости отец одного из них.
"Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Мой сын в последний раз был в сети в городе 6 октября (к западу от Каира - ред.)", - сообщил Павел Ревенко.
По его информации, оба прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней.
"Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице", - отметил Ревенко.
Он добавил, что в среду от авиакомпании Red Sea Airlines пришел ответ, что оба не явились на обратный рейс.
