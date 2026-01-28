https://ria.ru/20260128/dvizhenie-2070661920.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:21:00+03:00
2026-01-28T00:21:00+03:00
2026-01-28T00:21:00+03:00
россия
происшествия
республика крым
россия
республика крым
россия, происшествия, республика крым
Россия, Происшествия, Республика Крым
