Силы ПВО сбили 41 беспилотник над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 28.01.2026
Силы ПВО сбили 41 беспилотник над российскими регионами
Силы ПВО сбили 41 беспилотник над российскими регионами
Средства ПВО сбили с 8.00 мск до 13.00 мск 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
черное море
безопасность, россия, республика крым, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Черное море
Силы ПВО сбили 41 беспилотник над российскими регионами

Средства ПВО за 5 часов сбили 41 БПЛА над регионами РФ

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средства ПВО сбили с 8.00 мск до 13.00 мск 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России, сообщило министерство обороны РФ.
"Двадцать восьмого января с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 – над территорией Республики Крым, 12 – над акваторией Черного моря и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика КрымЧерное море
 
 
