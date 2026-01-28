https://ria.ru/20260128/dron-2070735348.html
Силы ПВО сбили 175 беспилотников за сутки
Российская ПВО за сутки сбила 175 беспилотников самолетного типа, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Российская ПВО за сутки сбила 175 беспилотников самолетного типа, сообщило
в среду Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 406 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 364 танка и других боевых бронированных машин, 1652 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 043 единицы специальной военной автомобильной техники.