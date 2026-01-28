Силы ПВО сбили 175 беспилотников за сутки

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 406 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 364 танка и других боевых бронированных машин, 1652 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 043 единицы специальной военной автомобильной техники.