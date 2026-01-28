В Торговой палате объяснили, как избежать спекуляций при продаже Домодедово

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бизнес ожидает, что у "Домодедово" появится долгосрочный владелец; чтобы избежать спекуляций, целесообразно закрепить ограничения на перепродажу аэропорта на определенный период, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Целесообразно закрепить ограничения на последующую перепродажу актива в течение определенного периода. Такой подход позволил бы исключить спекулятивные сценарии и зафиксировать ответственность инвестора за выполнение инвестиционных и инфраструктурных обязательств", – сказал он.

По его словам, "для системообразующего объекта транспортной инфраструктуры это принципиальный вопрос".

ТПП РФ исходит из того, что новый собственник должен рассматривать " Домодедово " как долгосрочный проект. Именно такой подход станет для бизнеса сигналом устойчивых и предсказуемых правил работы с крупными инфраструктурными активами", - подчеркнул Катырин

Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.