В Торговой палате объяснили, как избежать спекуляций при продаже Домодедово - РИА Новости, 28.01.2026
18:50 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/domodedovo-2070843040.html
В Торговой палате объяснили, как избежать спекуляций при продаже Домодедово
В Торговой палате объяснили, как избежать спекуляций при продаже Домодедово - РИА Новости, 28.01.2026
В Торговой палате объяснили, как избежать спекуляций при продаже Домодедово
Бизнес ожидает, что у "Домодедово" появится долгосрочный владелец; чтобы избежать спекуляций, целесообразно закрепить ограничения на перепродажу аэропорта на... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:50:00+03:00
2026-01-28T18:50:00+03:00
экономика
россия
московская область (подмосковье)
сергей катырин
домодедово (аэропорт)
торгово-промышленная палата рф
генеральная прокуратура рф
россия
московская область (подмосковье)
экономика, россия, московская область (подмосковье), сергей катырин, домодедово (аэропорт), торгово-промышленная палата рф, генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Катырин, Домодедово (аэропорт), Торгово-промышленная палата РФ, Генеральная прокуратура РФ
В Торговой палате объяснили, как избежать спекуляций при продаже Домодедово

Катырин рассказал, как избежать спекулятивных сценариев при продаже Домодедово

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бизнес ожидает, что у "Домодедово" появится долгосрочный владелец; чтобы избежать спекуляций, целесообразно закрепить ограничения на перепродажу аэропорта на определенный период, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Целесообразно закрепить ограничения на последующую перепродажу актива в течение определенного периода. Такой подход позволил бы исключить спекулятивные сценарии и зафиксировать ответственность инвестора за выполнение инвестиционных и инфраструктурных обязательств", – сказал он.
Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово
20 января, 15:14
По его словам, "для системообразующего объекта транспортной инфраструктуры это принципиальный вопрос".
"ТПП РФ исходит из того, что новый собственник должен рассматривать "Домодедово" как долгосрочный проект. Именно такой подход станет для бизнеса сигналом устойчивых и предсказуемых правил работы с крупными инфраструктурными активами", - подчеркнул Катырин.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
Первый аукцион по продаже "Домодедово" 20 января этого года не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Повторные торги назначены на 29 января.
ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей КатыринДомодедово (аэропорт)Торгово-промышленная палата РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
