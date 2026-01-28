Подача заявок на участие в аукционе по продаже Домодедово завершилась

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подача заявок на участие в торгах по приватизации аэропорта "Домодедово" закрыта, вскоре поданные заявки будут рассмотрены, следует из страницы лота на электронной площадке "РТС-тендер".

"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Ожидает рассмотрения заявок", - говорится на странице " РТС -тендер".

Размер задатка для претендентов составляет 26,5 миллиарда рублей. Ранее о подаче заявок на участие в повторном аукционе по продаже " Домодедово " сообщали структуры " Шереметьево " и "Внуково".

Торги пройдут 29 января в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда.

Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.