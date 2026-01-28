Юрист рассказал, что может грозить мужчине, спускавшему сына из окна дома

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пьяному воронежцу, который спускал своего ребенка из окна многоэтажки, может грозить ограничение родительских прав, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В Telegram-каналах и местных СМИ распространилось видео, на котором мужчина на тросе спускает ребёнка из окна на несколько этажей и поднимает обратно. Согласно сообщениям в СМИ, мужчина выпивал с товарищами и решил устроить ребёнку "аттракцион". По данным авторов, ребёнка начали опускать с седьмого этажа, а затем подняли обратно. Прокуратура Воронежской области позже сообщила, что начала проверку информации о происшествии с мальчиком.

"По результатам прокурорской проверки, скорее всего, будет решаться вопрос с родительскими правами отца, подвергающего жизнь ребенка опасности. Однако надо учитывать, что лишение родительских прав – это крайняя мера, применяемая судом исключительно при наличии виновных действий, предусмотренных в статье 69 СК РФ ("Лишение родительских прав")", - сказал Хаминский

Юрист пояснил, что основаниями для лишения родительских прав, по закону, считаются злостное уклонение от алиментов, жестокое обращение, алкоголизм родителей, отказ забрать ребенка из роддома или совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья детей. Хаминский уточнил, что перечень оснований закрытый и расширенному толкованию не подлежит.

"Спускание ребенка на веревке с седьмого этажа вышеприведенным критериям все-таки не соответствует. В то же время, помимо лишения родительских прав, органы опеки могут настаивать на ограничении таких прав. В отличие от лишения, это временная мера, применяемая судом для защиты ребенка в том случае, когда оставление его с отцом опасно из-за его поведения", - отметил Хаминский.