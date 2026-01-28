Рейтинг@Mail.ru
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил Бессент - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 28.01.2026 (обновлено: 18:59 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/dollar-2070835114.html
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил Бессент
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил Бессент - РИА Новости, 28.01.2026
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил Бессент
Власти США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос об ослаблении доллара к мировым... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:14:00+03:00
2026-01-28T18:59:00+03:00
сша
скотт бессент
доллар
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663132_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8e7e0c631794e9bd08aa3a6716678106.jpg
https://ria.ru/20260118/ugrozy-2068594510.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663132_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d4bee96217640841e9ce275a8f441062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, скотт бессент, доллар, экономика
США, Скотт Бессент, Доллар, Экономика
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил Бессент

Бессент: США остаются привержены политике сильного доллара

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Власти США остаются привержены политике сильного доллара, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, отвечая на вопрос об ослаблении доллара к мировым валютам.
"Мы сохраняем политику сильного доллара", - ответил Бессент в интервью телеканалу CNBC на вопрос об ослаблении американской валюты.
Глава американского минфина добавил, что сохранение политики сильного доллара подразумевает установление сильных фундаментальных условий.
"Мы создаем наилучшие условия для ведения бизнеса - налоговая стабильность, регуляторная стабильность, энергетическая стабильность", - отметил Бессент.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе
18 января, 12:06
 
СШАСкотт БессентДолларЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала